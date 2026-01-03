Calciomercato Napoli, Sarri ha detto no a Lucca, vuole Raspadori (Corsport)

Sarri sarebbe disposto a continuare con Noslin e Dia fino a giugno, aggiungendo un centravanti baby di talento, rinviando il colpo in estate pur di avere subito una mezzala di valore: il nome è Loftus-Cheek

Lucca è il nome attorno a cui gira il calciomercato del Napoli di gennaio. Mille le voci che si rincorrono al momento sul suo possibile futuro e il ds Manna non ne ha smentita nessuna confermando che chi merita resta. Tra le varie possibilità anche la Lazio, ma il Corriere dello Sport oggi spiega quale è stata la reazione di Maurizio Sarri al nome dell’attaccante del Napoli

“Il Comandante non valuterebbe altre opzioni rispetto a Raspadori. Ha detto no a Pinamonti del Sassuolo, Piccoli della Fiorentina e Lucca del Napoli. Oyarzabal era il sogno proibito dell’estate, la Real Sociedad è a rischio retrocessione, ma non scende sotto i 30 milioni. Rafa Silva, vecchio pupillo di Mau, lascia il Besiktas, è allo scontro legale, lo fanno allenare all’alba. E’ spuntato Panichelli dello Strasburgo, 23 anni, argentino, è alto 1,90, non proprio modello Raspadori, costa 20 milioni. Sarri sarebbe disposto a continuare con Noslin e Dia fino a giugno, aggiungendo un centravanti baby di talento, rinviando il colpo in estate pur di avere subito una mezzala di valore: il nome è Loftus-Cheek”.

