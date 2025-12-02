Ngonge ha deluso Baroni e Cairo, ma anche De Laurentiis che vede sfumare i 16 milioni del riscatto

Tuttosport sottolinea che l'accattante belga, tanto voluto da Baroni, non sta affatto brillando e quindi calano le possibilità che il Torino lo riscatti

Tuttosport ricorda la grande voglia di Baroni che aveva premuto tanto per avere Ngonge dal Napoli quest’estate. Una trattativa durata alcune settimane per prendere l’attaccante belga che in azzurro non aveva trovato grandi spazi. Peccato che anche al Torino, le prestazioni non siano state quelle che ci si aspettava.

“Peccato che anche con la maglia granata addosso Ngonge non stia affatto brillando: ha iniziato il campionato sottotono, ha dato poi qualche segnale di ripresa con alcune buone prestazioni (su tutte quella nella trasferta di Parma, partita non certo memorabile per il Torino), peccato che poi il suo rendimento sia di nuovo calato. Quasi nullo l’apporto che ha dato nell’ultimo periodo”.

Ngonge è arrivato dal Napoli in prestito con diritto di riscatto nel caso fosse tornato ai livelli di Verona, ma a quanto pare ha deluso tutte le aspettative

“Certo Baroni, ma lo stesso vale anche per Cairo e Vagnati, non può essere soddisfatto del rendimento di Ngonge. E non sarà soddisfatto nemmeno Aurelio De Laurentiis, consapevole del fatto che, se il belga non dovesse cambiare drasticamente marcia, le possibilità che il Torino spenda i 16 milioni necessari per riscattarlo diminuirebbero sempre di più”.