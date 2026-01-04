Buongiorno e Juan Jesus, Conte ufficializza il sorpasso gerarchico: «Non dimenticate che Politano è stato in panchina»

«Quando c'è qualcosina che vedo e c'è qualche altro calciatore ci dà più garanzie, è giusto ruotare. Juan Jesus è carismatico, ha personalità. Sapete cosa rappresenta Politano per me»

Conte: «Buongiorno? Non dimenticate che Politano è stato in panchina e sapete cosa rappresenta per me»

In conferenza stampa Antonio Conte ha risposto a una domanda su Buongiorno e Juan Jesus, ossia sul perché ora sta giocando il brasiliano e non il difensore ex Torino? Conte non si è sottratto né ha risposto in maniera ipocrita. Di fatto, il tecnico ha ufficializzato il sorpasso gerarchico in difesa (qui l’analisi di Cesare Gridelli e Guido Trombetti).

Juan Jesus al posto di Buongiorno serve per la sua padronanza di palleggio?

«Non dimenticate che prima delle sconfitte con Benfiuca e Udinese, Politano era in panchina e voi sapete cosa rappresenta per me. Quando c’è qualcosina che vedo e c’è qualche altro calciatore ci dà più garanzie è giusto ruotare. Juan Jesus è carismatico, ha personalità, nella squadra c’è bisogno anche di questo. Alessandro ora sta bene, ci sarà da giocare ogni tre giorni e ci sarà da fare delle rotazioni. La difesa è l’unico reparto che non mi preoccupa. Mi auguro veramente che non sia capitato niente a Neres perché sarebbe un guaio di difficile gestione»