Buongiorno dei record, è il terzo rigore che causa in questa stagione

Non è una stagione positiva per il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno che questa sera ha causato il rigore che ha consentito al Copenaghen, in 10 uomini, di recuperare lo svantaggio e pareggiare la sfida di Champions. Con quella di stasera il difensore azzurro ha disputato 25 partite in questa stagione con 1680 minuti in campo. Questa sera Buongiorno ha conquistato un piccolo record personale è riuscito nella sventurata impresa di causare il terzo rigore stagionale a sfavore degli azzurri. Prima quello con l’Inter ad ottobre, poi quello col Verona qualche settimana fa, e stasera anche quello contro il Copenaghen.