Besiktas su Lukaku, ma il club turco ha chiesto al Napoli un rapporto dettagliato sulle sue condizioni

Romelu Lukaku è finito nella lista del Besiktas. L’attaccante belga non ha mai esordito in questa stagione col Napoli, poiché si è infortunato durante il ritiro estivo a Castel di Sangro. Dunque, il club turco pare abbia chiesto informazioni al Napoli in merito, prima di poter formulare un’offerta ufficiale. Sfumato Lorenzo Lucca, vedono il 32enne belga come il sostituto ideale di Tammy Abraham, che lascerà il club.

Il Besiktas ha chiesto Lukaku al Napoli

Fanatik scrive:

L’attaccante belga Romelu Lukaku è nell’agenda Besiktas, che continua la sua ricerca di giocatori. Può prendere il posto di Tammy Abraham. Tuttavia, l’attaccante belga è stato lontano dal campo per 5 mesi. Le condizioni del calciatore 32enne hanno fatto riflettere la squadra turca, che ha chiesto al Napoli un rapporto dettagliato per Lukaku. Successivamente decideranno se fare un’offerta o meno.

Intanto, il belga dovrebbe rientrare in panchina per il match contro il Copenaghen di domani.