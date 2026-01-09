Bartesaghi, ovvero l’anomalia italiana: un 2005 che spedisce in panchina uno straniero costato 20 milioni (Estupiñan)

Hai capito il presunto vintage Allegri? Segna una rivoluzione nel calcio italiano. Il Milan ha pagato Estupiñan circa 20 milioni, Bartesaghi è cresciuto in casa ed è alla sua prima stagione in A.

Davide Bartesaghi è probabilmente la rivelazione del Milan di Allegri. O la rivoluzione? Perché un classe 2005 al primo anno in Serie A che mette in panchina un classe 1998 che ha militato al Villarreal e al Brighton giocando anche il Mondiale in Qatar con l’Ecuador, è un’anomalia in Italia. Pervis Estupiñan è arrivato in rossonero quest’estate, proprio dalla Premier League, per circa 20 milioni. Ha iniziato a perdere il posto da titolare nelle prime settimane di stagione, complici diverse prestazioni negative, che hanno favorito l’ascesa di Bartesaghi, finora un titolare inamovibile con 16 presenze, 2 gol e un assist.

L’ascesa di Bartesaghi al Milan

Inizialmente, Bartesaghi faceva l’attaccante, quando militava nei pulcini dell’Atalanta. Arrivò al Milan nel 2012 e fu dirottato come terzino sinistro. A 17 anni, nel 2022, il debutto nella Primavera rossonera e successivamente in Youth League.

Nella stagione successiva i rossoneri lo aggregano per la prima volta in prima squadra, dove esordisce a settembre 2023 subentrando ad Alessandro Florenzi in un match contro l’Hellas Verona, sotto la guida del tecnico Stefano Pioli. Il 13 dicembre dello stesso anno farà il debutto anche in Champions, contro il Newcastle.

Nell’estate 2024 Bartesaghi viene dirottato nel Milan Futuro, in Serie C, dove colleziona 25 presenze con una rete e 2 assist. Tuttavia, il club viene retrocessa in Serie D, e il terzino arriva definitivamente in prima squadra, dove per Allegri ora è un punto fermo.

Chissà che non riesca a guadagnarsi anche la fiducia del ct della Nazionale italiana Rino Gattuso per portarlo almeno ai play-off di marzo e ai successivi ipotetici Mondiali la prossima estate.