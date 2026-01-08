Se Allegri avesse Hojlund saremmo qui a raccontare un’altra storia (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport analizza questo turno infrasettimanale del campionato in vista di quello che potrebbe accadere il prossimo week end. Lo stop del Napoli contro il Verona lascia aperta la possibilità della volata da parte delle due milanesi.

“Va detto che entrambe le duellanti per lo scudetto hanno perso in mezzo alla settimana il dominio e la bellezza visti nello scorso weekend. Ma il Napoli paga dazio: entra in campo e assomiglia ben poco a quella che aveva preso a pallate la Lazio. Colpa (al netto del rigore concesso al Verona che lascia molti dubbi) di un primo tempo disastroso, forse non sempre il gruppo spremuto da Conte riesce a sopportare le assenze: Elmas non è Neres (mentre Hojlund in compenso si conferma attaccante preziosissimo e se lo avesse Allegri saremmo forse qui a raccontare un’altra storia)”.

