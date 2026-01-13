Barcellona-Real all’estero. La Liga dice no: “Preferiamo i tifosi”

Un Clasico Barcellona-Real all’estero? Giammai. Lo assicura il presidente della Liga spagnola, Javier Tebas, per il quale giocare una partita di calcio di alto livello fuori dalla Spagna resta un obiettivo su cui stanno ancora “lavorando”, anche se ritiene “irrealizzabile” che si tratti di un classico, come è accaduto nella finale della Supercoppa spagnola in Arabia Saudita.

“Un Clásico? No, è impossibile per una competizione di campionato. Continuiamo a lavorare, siamo più vicini e ce la faremo. Non invidio quello che stiamo vedendo qui; sono contento che ci siano delle competizioni qui”, ha detto. “Negli stadi vediamo molti tifosi spagnoli, che soffrono con le loro squadre, che gioiscono per le vittorie delle loro squadre, e una volta all’anno è importante che una partita di campionato mostri loro rispetto”, ha detto.

“Se si guarda ai miei archivi, non ero critico nei confronti dello spostamento della Supercoppa fuori dalla Spagna. Pensavo fosse una buona idea. All’epoca, non pensavo fosse il Paese più adatto, ma ora, dopo anni di visite e visite in Arabia Saudita, e grazie all’impegno che stanno mettendo in campo, è un Paese molto adatto a ospitarla”, ha spiegato in merito alla sua posizione iniziale sullo spostamento della Supercoppa fuori dalla Spagna.