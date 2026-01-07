La Supercoppa è un business per tutti: la Spagna non vuole perdere i 51 milioni dell’Arabia e bussa al Qatar

Da questa sera si giocherà la Supercoppa spagnola in Arabia, con la prima semifinale tra Barcellona e Athletic Bilbao; la finale è prevista per domenica 11 gennaio. Tuttavia, il Qatar vorrebbe accaparrarsi la competizione, poiché in Arabia il prossimo anno ci sarà la Coppa d’Asia e la Supercoppa di Spagna non potrà disputarsi lì, come per l’Italia.

La Federcalcio spagnola cerca sede per la Supercoppa

Come riportato da El Mundo:

C’è una doppia trattativa che la Federcalcio spagnola (Rfef) deve affrontare nei prossimi giorni e settimane: negoziare il nuovo contratto di Supercoppa, che scade nel 2030 e per il quale Arabia e Qatar stanno combattendo, risolvendo anche la questione del prossimo anno, poiché la prossima Supercoppa non potrà essere giocata nel Paese arabo a causa della Coppa d’Asia che si disputerà tra il 7 gennaio e il 5 febbraio. Riyadh e Jeddah, le città che finora hanno ospitato la Supercoppa, sono state due delle tre sedi scelte dal governo saudita per ospitare le partite del torneo continentale asiatico. L’altra è Al Khobar, sulla riva del Golfo Persico e vicino a Dammam, un’altra grande città. Sono attualmente le tre principali metropoli del Paese. La Rfef sta ora lavorando per trovare una sede per il 2027. Il Qatar, esperto in questo tipo di eventi, è il grande favorito per ospitare il torneo, in particolare Doha. Poiché il contratto con l’Arabia doveva terminare nel 2029, è stato automaticamente esteso di un anno, fino al 2030, in quanto non può essere giocata la Supercoppa nel 2027 sul suolo saudita.

Risolvere la situazione del 2027 è fondamentale per la Federazione, che rifiuta l’idea di riportare il torneo in terra spagnola a causa della “estrema”, dicono, differenza tra i benefici ottenuti giocando la Supercoppa in Arabia e in Spagna. “Il calcio modesto vive di soldi sauditi”, spiegano fonti consultate. Rafael Louzan e il suo management saranno accompagnati questa settimana a Jeddah da una delegazione di presidenti delle squadre più umili del calcio professionistico e non professionistico spagnolo. Un’idea che è nata lo scorso anno e che è servita a costruire ponti tra club e Federazione e ad ampliare i rapporti con il calcio saudita. Il denaro dell’Arabia è considerato in questo momento “chiave” per la buona salute di molti club e nessuno vuole perderlo. La Rfef guadagna 51 milioni per ogni anno dell’accordo con i sauditi, di cui 12 vanno sempre a Real Madrid e Barcellona (sei e sei), con un bonus di un milione a una finalista e un altro bonus alla vincente del torneo. Le altre due squadre partecipanti prendono diversi milioni a seconda del loro livello e la società ‘Kosmos’, gestita dall’ex calciatore Gerard Piqué, ne prende quattro per aver fatto da intermediario dell’accordo, con la Federazione che riceve i restanti 20 milioni. La Supercoppa genera ogni anno 27 milioni di euro in sponsorizzazione, 11 milioni in diritti audiovisivi, 10 in servizi e 3 per sovvenzioni di viaggio.

Inoltre, l’Arabia ha anche la Supercoppa italiana fino al 2029. L’idea è la stessa, anche se nel caso spagnolo il torneo sarà un po’ più costoso: 51 milioni per gli spagnoli, 25 per gli italiani. Nel caso del Qatar, che vuole i Giochi Olimpici del 2036, investirà quanto necessario per continuare ad essere un punto di riferimento nella celebrazione di eventi sportivi.