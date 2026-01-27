A Barcellona speso un miliardo e mezzo per il Camp Nou e in tribuna piove come se non ci fosse il tetto

L'impianto è stato chiuso per un anno e mezzo per imponenti lavori di ristrutturazione che sono costati 1,5 miliardi di euro. Al primo acquazzone la tribuna si è allagata (Le Parisien)

Imbarazzo a Barcellona, il Camp Nou finisce sott’acqua dopo una ristrutturazione da 1,5 miliardi. Un nubifragio ha messo il Camp Nou ko a poche settimane dalla ristrutturazione che avrebbe dovuto riconsegnare al Barcellona un impianto avveniristico: tribuna stampa completamente allagata. Le Parisien ne parla come un clamoroso fallimento

“È quello che si può definire un clamoroso fallimento. Dopo che il Barcellona è tornato al Camp Nou solo lo scorso novembre, al termine di oltre due anni di lavori di ristrutturazione e con 1,5 miliardi di euro spesi, lo stadio ha già mostrato gravi problemi. Questa domenica, mentre una violenta tempesta si abbatteva sulla Catalogna, l’acqua è riuscita a infiltrarsi all’interno dell’impianto provocando perdite significative”.

“Le immagini sono impressionanti. In alcuni punti dello stadio si vedono vere e proprie cascate d’acqua. La tribuna stampa è stata particolarmente colpita dalle infiltrazioni, con diversi centimetri d’acqua stagnanti in alcune corsie. Alcuni tifosi del Real Madrid ne hanno approfittato per lanciare una frecciata ai rivali su X: “Il Camp Nou si candida a ospitare i Mondiali di nuoto del 2030”.

🚨 #ÚLTIMAHORA 🔵🔴 Por solo 400€, podrás disfrutar de una inolvidable experiencia en el nuevo Camp Nou. Te sentirás como en un spa relajando cuello y hombros gracias a nuestros potentes chorros de agua. Reserva ya tu entrada en https://t.co/mOPcsqL0QW. Vía: @FCBarcelona_es pic.twitter.com/qki3G3vRFy — Joker Laporta 🃏 (@JokerLaporta) January 26, 2026

Scrive ancora Le Parisien

“I lavori realizzati sono stati comunque imponenti e non sono ancora conclusi. Il Camp Nou, infatti, non è stato riaperto completamente: i 105.000 posti previsti non sono ancora tutti accessibili. Per il completamento ufficiale di questo progetto faraonico bisognerà attendere il 2027. La riapertura era inizialmente prevista per l’inizio del 2025, ma i lavori hanno accumulato enormi ritardi. E, a quanto pare, non sono stati eseguiti nel migliore dei modi”.