Barcellona in festa nel nuovo Camp Nou: 45mila persone e fuochi d’artificio a fine partita (VIDEO)

Hanno vinto 4-0 contro l'Atletico Bilbao due anni e mezzo dopo dall'ultima nel loro stadio. Yamal aveva giocato fino ad ora solo pochi minuti al Camp Nou.

Il Barcellona è tornato al Camp Nou, vincendo 4-0 contro l’Atletico Bilbao. Un clima di festa nella città catalana, non solo per il risultato, ma soprattutto per aver giocato di nuovo un match in uno degli stadi più belli del mondo a distanza di due anni e mezzo. Un giocatore ormai considerato un punto fermo dei blaugrana come Lamine Yamal, infatti, aveva esordito solo per pochi minuti al Camp Nou il giorno della sua prima presenza nella squadra maggiore.

E ieri proprio il baby-talento del Barça è stato protagonista di due assist per Ferran Torres, autore di una doppietta. I gol di Lewandowski e Fermin Lopez hanno poi completato il poker.

Il Barcellona festeggia nel nuovo Camp Nou

L’edizione odierna del Mundo Deportivo scrive:

45.147 persone presenti allo stadio. C’erano bambini accompagnati dai loro genitori o nonni, molti indossavano la maglia del club. Il freddo (12°C) ha fatto sì che in molti avessero anche le sciarpe, che hanno svolazzato prima e durante l’inno del Barça nel pre-partita. Il culmine è arrivato con i fuochi d’artificio dopo la gara, con “Viva la Vida” dei Coldplay in sottofondo.

Explosions of color, moments to remember. 🌌 pic.twitter.com/WQzmBTzqxt — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 22, 2025

Mundo Deportivo comincia sottolineando che il Barcellona ha aperto la vendita dei biglietti destinando ai soci del club uno sconto del 20% sul prezzo del tagliando (anche se dovranno pagare una commissione di gestione di 2,50 € a biglietto). Per quanto riguarda invece le cifre dei ticket, il giornale riporta l’elenco completo settore per settore.

Prezzi dei biglietti per i soci del Barça per il ritorno al Camp Nou.

Angolo 2 Superiore: 199 euro

Porta 2 Superiore: 199 euro

Porta 2 Inferiore: 209 euro

Angolo 2 Inferiore: 219 euro

Porta 1: 223 euro

Angolo 1: 238 euro

Lato 2 Superiore: 269 euro

Lato 1: 319 euro

Lato 2 Inferiore: 325 euro

Lato 2 Superiore Centrale: 355 euro

Lato 1 Centrale: 389 euro

Tribuna 2 Superiore: 399 euro

Lato 2 Inferiore Centrale: 399 euro

Tribuna 1: 449 euro

Tribuna 2 Inferiore: 449 euro

Tribuna 1 Centrale: 589 euro

E aggiunge che:

“Il Barcelona ha aperto anche la vendita dei biglietti Vip Premium. Ci saranno due tipologie di biglietti esclusivi. Il primo sarà riservato alla zona dietro le panchine, al prezzo di 750 euro, mentre il secondo sarà riservato al palco presidenziale, al prezzo di 1.000 euro ciascuno”.