Arbeloa ha rimesso in piedi il Real in 12 giorni. Il segreto? Difendere, correre e segnare: l’Abc del calcio (Marca)

Il Real Madrid sembrerebbe navigare finalmente in acque più calme. Che Arbeloa abbia trovato la chiave? Ne parla Marca.

Il Real torna in carreggiata grazie ad Arbeloa: i dettagli

Scrive Marca

Il Real Madrid, dopo la sua vittoria fondamentale contro il Villarreal, ha scoperto di non aver bisogno di alcun segreto per tornare ad essere riconoscibile. A volte, ciò che è più semplice è anche ciò che funziona meglio. Difendere, correre e segnare. O, detto in altre parole, l’Abc del calcio. Ad Arbeloa sono bastati 12 giorni alla guida di uno spogliatoio in frantumi per ridare ritmo alla squadra. Solo Dio ha impiegato meno tempo (sei giorni) per creare tutto. E al settimo si è riposato.

Il Madrid è tornato a ciò che ha sempre funzionato. Solidità difensiva, transizioni rapide e talento individuale. Una ricetta antica quanto efficace, la stessa che ha portato il club blanco in cima una volta dopo l’altra. Senza formule magiche né esperimenti, lontano dal rock & roll promesso da Xabi Alonso (forse il tempo gli avrebbe dato ragione), la squadra ha recuperato il blocco medio-basso senza palla, i cambi di orientamento per sfruttare l’uno contro uno e, soprattutto, l’energia necessaria per competere. Nulla di nuovo. Nulla di sofisticato. Ma sì, riconoscibile.

Marca parla anche del bel gesto di Mbappè:

Il Real Madrid ha sigillato l’ importante successo contro il Villarreal con un rigore. In pieno recupero del secondo tempo, sul 0-1, Pedraza ha atterrato Mbappé e il Pichichi, autore del primo gol, si è assunto la responsabilità della battuta.

Non lo ha fatto in modo qualsiasi. Kylian ha eseguito una ‘Panenka’, una soluzione che ha già utilizzato in altre occasioni. Tuttavia, questa volta era speciale perché in campo, schierato sulla linea dell’area di rigore insieme al resto dei giocatori, c’era Brahim. Il numero 21 blanco aveva recentemente fallito un rigore usando questo stile nella finale della Coppa d’Africa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Romano (@fabriziorom)

Mbappé dovrà spiegare cosa lo ha spinto a calciare il rigore in quel modo, ma vista la celebrazione — in cui ha avuto un gesto molto affettuoso con Brahim durante l’abbraccio di gruppo — tutto indica che si è trattato di un omaggio al compagno, che negli ultimi giorni ha attraversato momenti molto difficili. Infatti, nelle immagini della festa si vede Mbappé dire a Brahim: «Per te, per te!», prima di dargli un bacio.