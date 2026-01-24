Alonso ha fallito al Real Madrid a causa della troppa tattica: gestire i migliori al mondo è un’altra cosa

L'analisi di Tomas Roncero a El Larguero: «Credi che a Bellingham, Rodrygo e Vinicius devi dire come devono posizionarsi in campo? Quello che vogliono è essere felici. Arbeloa non farà lo stesso errore»

L’analisi di Tomas Roncero sul fallimento di Xabi Alonso è piuttosto esplicativa su come funzionano le cose in casa Real Madrid. Ecco cosa si legge su Mundo Deportivo.

Alonso ha fallito per troppa tattica

Spiega Roncero al programma El Larguero su Cadena Ser

«Se qualcosa ha caratterizzato questa squadra negli ultimi mesi è stata una sovrabbondanza di tattica, lavagna, informazioni sugli avversari, e non ha funzionato. Arbeloa ha percepito cosa ha funzionato nella storia del club. Il Real Madrid è un concetto quasi familiare, anche se suona un po’ sdolcinato.»

Ha aggiunto che «Xabi Alonso è molto metodico, molto scientifico e questo a Leverkusen può funzionare, ma al Real Madrid devi gestire i migliori al mondo ed è un altro concetto. Devi fare in modo che i giocatori non si annoino negli allenamenti, come diceva Betoni».

Ha detto anche che Arbeloa vuole seguire la via di Zidane, Ancelotti… «Credi che a Bellingham, Rodrygo e Vinicius devi dire come devono posizionarsi in campo? Quello che vogliono è essere felici e tornare a divertirsi. L’obiettivo è tornare a essere un “happy team”. Da lì il calcio scorre. Il Rock&Roll di Xabi Alonso è rimasto rock sinfonico. Quel pantano Arbeloa non vuole calcarlo».