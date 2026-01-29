Apparentemente il Napoli è fuori da tutto: campionato e Champions

Il Napoli si ritrova a gennaio fuori da tutto: dalla lotta scudetto, l’Inter è avanti dieci punti, e dalla Champions (è stato eliminato ieri sera). La Gazzetta con Fabio Licari ne scrive:

Apparentemente il Napoli è fuori da tutto, l’Inter è dieci punti avanti in classifica e venti nel morale. Conte dovrà recuperare mentalmente i suoi, oltre che dagli infortuni.Ora sa che Vergara è un titolare in più. Vergara che ha preso in mano il Napoli sull’orlo del baratro, dopo venti minuti, per il rigore dell’infaticabile Enzo Fernandez, uno che resta in partita dall’inizio alla fine.

Napoli trentesimo davanti al Copenaghen, stessi punti (8) ma miglior differenza reti, ed è la beffa peggiore perché i tre punti fattibilissimi in Danimarca avrebbero lanciato Conte nei playoff. Quelle davanti in classifica non sono tutte più forti. E questo ko è il confine del futuro: o il Napoli reagisce oppure crolla tutto.