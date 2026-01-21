Anche il City di Guardiola ha l’epidemia infortuni: undici gli assenti contro il Bodø Glimt. E Pep lo sottolinea

La sconfitta nella trasferta al Circolo Polare Artico. Il City senza i gol di Haaland e con Rodri lontano dalla forma migliore, è ben poca cosa. E i giocatori rimborsano novemila sterline ai 374 tifosi in trasferta (Guardian)

Il Manchester City vive un momento critico. Rodri è ancora lontano dalla migliore condizione dopo il lungo stop, lento e in difficoltà, fino all’espulsione contro il Bodø/Glimt. Haaland attraversa il periodo più sterile da quando è a Manchester, si assume le responsabilità. Definisce «imbarazzante» la sconfitta, mentre Guardiola cerca spiegazioni tra infortuni e assenze (11 indisponibili). Anche Foden è in calo, incisivo solo a tratti e lontano dai picchi di inizio stagione. L’unica nota positiva è l’arrivo di Marc Guéhi, possibile rinforzo chiave per dare solidità e calma a una squadra in affanno. Ne scrive il Guardian

“A Bodø/Glimt Rodri si è mostrato per quello che è. Un giocatore ancora in fase di recupero dopo 18 mesi di stop per un grave infortunio al ginocchio. Questa è stata solo la terza partita da titolare dal suo ultimo rientro. Nella sconfitta per 2-0 di sabato contro il Manchester United , si è dimostrato un giocatore monotono. Incapace di fare ciò che faceva con facilità prima della rottura del legamento crociato anteriore: correre a centrocampo”. È stato anche espulso per due cartellini gialli in meno di un minuto.

“Bisogna tornare indietro di un mese intero per scoprire l’ultima volta che Erling Haaland ha segnato non su rigore. Al West Ham nella vittoria per 3-0 del Manchester City . Il suo unico gol in otto partite da allora (ma su rigore) risale al pareggio per 1-1 a Brighton del 7 gennaio, e non è riuscito a segnare nemmeno quando hanno sconfitto 10-1 l’Exeter (squadra di terza divisione) nel terzo turno di FA Cup.

«Non ho le risposte – ha detto Haaland – Mi assumo la piena responsabilità per non essere riuscito a segnare i gol che avrei dovuto». Il norvegese ha definito la sconfitta «imbarazzante» e lui e gli altri tre membri del gruppo di capitani del City hanno concordato che ai 374 tifosi in trasferta venissero rimborsati i biglietti per la partita, per un importo totale di 9.357 sterline… Forse è giunto il momento di prendersi una pausa e per Omar Marmoush di giocare una o due partite come punta di diamante del City».

Scrive ancora il Guardian

“Dopo il fischio finale, Guardiola si è trovato a cercare una spiegazione per una serie che mostra zero vittorie in campionato nel 2026. «Quando abbiamo iniziato a Capodanno abbiamo sprecato quello che abbiamo sprecato [le occasioni] e poi sono arrivati ​​gli infortuni e Matheus [Nunes] ha l’influenza – ha detto -. Molte cose sono contro di noi. Ora, poiché abbiamo perso giocatori importanti, abbiamo perso un po’, ma in generale il tono della squadra è stato nettamente migliore contro il Bodø che contro lo United». Per la trasferta al Circolo Polare Artico l’elenco degli assenti arriva a 11: Josko Gvardiol, Nunes, Rúben Dias, Nico González, Savinho, Jérémy Doku, Oscar Bobb, Antoine Semenyo, John Stones, Mateo Kovacic e Bernardo Silva. Il modo insipido della sconfitta – come contro lo United – riguarda l’allenatore”.

“Phil Foden sta giocando più come il fratello dell'”Iniesta dello Stockport” che come il giocatore che ha brillato all’inizio della stagione.

Una buona notizia c’è: l’arrivo del difensore Guéhi dal Crystal Palace.