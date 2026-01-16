Altro che “Dna del club”, Ferguson insegna che la grandezza dinastica arriva con la mutazione violenta (Guardian)

"I grandi club scelgono tecnici in casa tramandando un mito inventato per adattarsi alla realtà. Ma gli unici indicatori affidabili del successo sono l'abbondanza di ricchezza e le buone decisioni"

L’esonero di Xabi Alonso ha innescato un bel dibattito filosofico sul rapporto tra grandi allenatori e grandi club. Ne scrive anche Jonathan Liew sul Guardian, con il suo proverbiale sarcasmo. E cerca anche lui di cogliere una tendenza firmale, nelle ultime scelte a Madrid come al Chelsea e al Manchester United. “Per un club in grado di scegliere tra i migliori talenti manageriali al mondo, il Madrid spesso sceglie di lanciare una rete curiosamente ristretta. L’ annuncio di Álvaro Arbeloa come sostituto di Alonso significa che le ultime otto nomine di allenatori, e 34 delle 57 dalla Seconda Guerra Mondiale, hanno avuto in passato qualche legame con il club. Bisogna tornare a Carlo Ancelotti nel 2013 per trovare l’ultimo allenatore del Madrid nominato senza aver mai giocato o lavorato per il club in precedenza. Tutto ciò alimenta l’idea del “Dna madrileno”, così diligentemente invocato da Arbeloa nella sua prima conferenza stampa, dai tifosi e dai commentatori, persino dallo stesso presidente Florentino Pérez. L’idea che esista una sorta di ingrediente speciale, un filo conduttore ininterrotto che attraversa il presente, una doppia elica sportiva che può essere riprodotta e propagata, tramandata di generazione in generazione. Il Dna madrileno è il trofeo. Il Dna madrileno è fatto di grandi nomi, rimonte spettacolari, spettacolo esemplare”.

“Nel frattempo, Michael Carrick è stato nominato nuovo allenatore ad interim del Manchester United, superando di misura Darren Fletcher, Ole Gunnar Solskjær, Ruud van Nistelrooy, Tom Cleverley, Darron Gibson e Bebé. Fletcher, che era stato allenatore ad interim prima della nomina, tornerà ad allenare la squadra Under 18, alla quale ha mostrato video di Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney nel tentativo di educarli allo spirito del club. E così, con una velocità mozzafiato, la partenza di Ruben Amorim è stata presentata come una sorta di liberazione, una gloriosa controrivoluzione, che ha liberato lo United dal suo accigliato giogo portoghese e ne ha ripreso il controllo”.

“Ma Matt Busby e Alex Ferguson – a rischio di essere pedanti – non possedevano alcun “DNA dello United” al loro arrivo. E se la lezione di Ferguson ci insegna qualcosa, è che la grandezza dinastica non risiede nella tradizione ma nell’apostasia, non nella replica servile ma nella mutazione violenta”.

“Forse ciò che descriviamo così facilmente come Dna di un club è in definitiva una storia, un mito inventato per adattarsi alla realtà, il che non significa che siano invalidi o immateriali. Le storie danno forma alla nostra vita. Le storie sono il modo in cui diamo un senso al caos. I valori, la storia e la cultura di un club sono in un certo senso la sua stessa essenza, legati a persone, rituali e memoria. La confusione nasce quando confondiamo il dispositivo narrativo con la strategia sportiva, quando dimentichiamo che la storia è il prodotto e non l’ingrediente”.

“Il Brentford sta andando piuttosto bene; qualcuno ha voglia di definire il Dna del Brentford? I calci piazzati? Lloyd Owusu? Cosa lega significativamente il Brighton, il Manchester City o i Wolves di oggi al Brighton, al Manchester City o ai Wolves del XX secolo? Come si inserisce il sistema ultra-reattivo di Ferguson nella semifinale di Champions League del 2008 contro il Barcellona nell’immagine che il club ha di sé? E il Barcellona ultra-fisico dei primi anni ’80?”.

“Per quanto riguarda il Madrid, forse tutto questo parlare di rimonte e di una mentalità vincente radicata nasconde la supremazia finanziaria e politica di cui gode da decenni nel calcio europeo. Gli accordi fondiari estremamente vantaggiosi, le generose linee di credito, l’eccellente acume imprenditoriale, un panorama mediatico flessibile, l’influenza indelebile di Pérez nei corridoi del potere attraverso il suo conglomerato edilizio ACS. L’immenso apparato di soft power e strumenti contabili che permette loro di accaparrarsi i migliori calciatori del mondo anno dopo anno. Ventuno stagioni consecutive tra le prime tre della Deloitte Money League: è semplicemente il nostro Dna”.

“Ma, naturalmente, queste non sono le storie che le società calcistiche amano raccontare di sé. Quindi sorvoliamo sui racconti ammonitori di Alonso e Santiago Solari, sui controesempi di Ancelotti e José Mourinho, sulla scomoda verità che gli unici indicatori affidabili del successo calcistico sono l’abbondanza di ricchezza e le buone decisioni. Dopotutto, chi vive secondo il Dna è destinato anche a morire per esso”.