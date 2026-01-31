Allisson Santos è impaziente di arrivare a Napoli dopo la telefonata di Conte (Corsport)

Si tratta di un prestito oneroso da poco più di 3 milioni e un diritto di riscatto che i portoghesi hanno provato a fissare a 20 milioni, ma il Napoli non ha accettato.

Il Napoli sta provando ad ingaggiare Allisson Santos in prestito dallo Sporting Lisbona. Il brasiliano classe 2002 verrebbe ad essere il sostituto di Noa Lang, approdato al Galatasaray.

L’affare è ormai in dirittura d’arrivo e l’annuncio è atteso nelle prossime ore come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport che racconta anche la reazione del calciatore brasiliano alla telefonata di Antonio Conte che gli ha spiegato il suo Napoli e non solo.

“Ormai ci siamo: il Napoli è pronto a chiudere l’acquisto dell’ala sinistra brasiliana dello Sporting Lisbona e lui si prepara a volare in Italia. Il Napoli ha riaperto il canale con Lisbona e alla fine, dopo un po’ di tira e molla, ha limato l’accordo con lo Sporting sulla base di un prestito oneroso da poco più di 3 milioni e un diritto di riscatto che, bonus compresi, potrebbe far schizzare l’operazione in estate a 20 milioni complessivi.

Da qui il retroscena col contatto diretto col tecnico della SSC Napoli:

Fino al pomeriggio di ieri, i portoghesi hanno provato a fissare a 20 milioni il diritto di riscatto, ma il Napoli non ha accettato. E ha trattato, e ancora. Il ds Manna ha raggiunto il presidente De Laurentiis e l’ad Chiavelli nel solito hotel di corso Vittorio Emanuele e poche ore dopo è filato via con l’intesa in tasca. Decisiva la volontà di Alisson, molto motivato dopo la chiamata di Conte e impaziente di raggiungere quella che ormai può anche essere considerata la sua nuova squadra”.