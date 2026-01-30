Allisson Santos, il Napoli accelera: lo Sporting Lisbona accetterebbe un prestito oneroso di 3-4 milioni

Fabrizio Romano: “Gli azzurri hanno provato per Sulemana, ma l'Atalanta sta vendendo Lookman; per Sterling, le richieste economiche sono importanti”.

Il Napoli sta provando ad ingaggiare Allisson Santos in prestito dallo Sporting Lisbona. Il brasiliano classe 2002 verrebbe ad essere il sostituto di Noa Lang, approdato al Galatasaray.

Fabrizio Romano ha dichiarato sul suo canale YouTube:

“Il Napoli in questi minuti sta lavorando con lo Sporting per cercare di accelerare su Allisson Santos. Gli azzurri hanno provato per Sulemana, ma l’Atalanta sta vendendo Lookman; il Napoli continua ad avere la possibilità Sterling, ma le richieste economiche sono importanti. Vedremo su quale strada andranno gli azzurri. Per Santos si sta continuando a parlare con gli agenti. Lo Sporting aprirebbe al prestito oneroso (tra i 3 e i 4 milioni). Il Napoli ci spera; le quotazioni sono in risalita per il brasiliano”.