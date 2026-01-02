Mercato Napoli: Anguissa e Gilmour stanno per rientrare, il centrocampista non serve più
Il Corsport: l'incertezza legata al futuro di Lucca e ai tempi di rientro di Lukaku, oltre all’evoluzione degli scenari relativi a Lang, spingono il club a concentrarsi sull'attacco
Il calciomercato cambia ogni secondo. Il Napoli aveva individuato nella mediana il settore da rinforzare visti gli infortuni di Anguissa, Gilmour e De Bruyne. Si è parlato un giorno sì e l’altro pure di Mainoo del Manchester United. Ma ora i piani stanno cambiando. Sia perché il club è stato costretto a operare un mercato a costo zero a causa del cosiddetto costo del lavoro allargato (qui la spiegazione della decisione adottata nei confronti del club di De Laurentiis). Sia perché Anguissa e Gilmour stanno per rientrare e le priorità potrebbero essere altre.
Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:
Cambia tutto, all’improvviso ma non troppo. Il Napoli s’è avvicinato al mercato invernale con l’idea di inserire un centrocampista, alla luce degli infortuni di Anguissa e Gilmour, e magari un terzino destro alle spalle di Di Lorenzo, ma con l’arrivo di gennaio ha riveduto e corretto le strategie. Il ritorno di Frank e Billy s’avvicina e l’incertezza legata al futuro di Lucca e ai tempi di rientro di Lukaku, oltre all’evoluzione degli scenari relativi a Lang, hanno costretto a rimodulare i piani: e così, prende gradualmente forma la necessità di intervenire sul settore offensivo. Ma tutto dipende inevitabilmente dalle uscite: sia perché il ds Manna ha l’obbligo di condurre un mercato a saldo zero, pareggiando i conti e i costi tra ingressi e cessioni; sia perché la scelta dei ruoli da rinforzare non può prescindere dai vuoti che saranno creati da chi andrà via.