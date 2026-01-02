Mercato Napoli: Anguissa e Gilmour stanno per rientrare, il centrocampista non serve più

Il calciomercato cambia ogni secondo. Il Napoli aveva individuato nella mediana il settore da rinforzare visti gli infortuni di Anguissa, Gilmour e De Bruyne. Si è parlato un giorno sì e l’altro pure di Mainoo del Manchester United. Ma ora i piani stanno cambiando. Sia perché il club è stato costretto a operare un mercato a costo zero a causa del cosiddetto costo del lavoro allargato (qui la spiegazione della decisione adottata nei confronti del club di De Laurentiis). Sia perché Anguissa e Gilmour stanno per rientrare e le priorità potrebbero essere altre.

Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Cam­bia tutto, all’improv­viso ma non troppo. Il Napoli s’è avvi­ci­nato al mer­cato inver­nale con l’idea di inse­rire un cen­tro­cam­pi­sta, alla luce degli infor­tuni di Anguissa e Gil­mour, e magari un ter­zino destro alle spalle di Di Lorenzo, ma con l’arrivo di gen­naio ha rive­duto e cor­retto le stra­te­gie. Il ritorno di Frank e Billy s’avvi­cina e l’incer­tezza legata al futuro di Lucca e ai tempi di rien­tro di Lukaku, oltre all’evo­lu­zione degli sce­nari rela­tivi a Lang, hanno costretto a rimo­du­lare i piani: e così, prende gra­dual­mente forma la neces­sità di inter­ve­nire sul set­tore offen­sivo. Ma tutto dipende ine­vi­ta­bil­mente dalle uscite: sia per­ché il ds Manna ha l’obbligo di con­durre un mer­cato a saldo zero, pareg­giando i conti e i costi tra ingressi e ces­sioni; sia per­ché la scelta dei ruoli da rin­for­zare non può pre­scin­dere dai vuoti che saranno creati da chi andrà via.