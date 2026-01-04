Home » Il Campo » Champions e calcio estero

Alla prima senza Maresca, il Chelsea pareggia 1-1 all’ultimo minuto sul campo del Manchester City

In attesa dell'arrivo di Rosenior, il reggente McFarlane porta a casa un punto preziosissimo. il pari arriva al 94esimo con Enzo Fernandez. Il City va a meno sei dall'Arsenal

Chelsea Maresca

(FILES) Chelsea's Italian coach Enzo Maresca gestures ahead of the FIFA Club World Cup 2025 final football match between England's Chelsea and France's Paris Saint-Germain at the MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey on July 13, 2025. Enzo Maresca has left his role as Chelsea head coach after 18 months in charge, the Premier League club announced on January 1, 2026. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Pareggio amaro per il Manchester City contro il Chelsea che alla prima partita senza Maresca ottengono un prestigioso pareggio sul campo dell’armata di Guardiola e Haaland. In attesa del nuovo allenatore Liam Rosenior, e con in panchina il reggente McFarlane, i Blues strappano un punto all’Etihad grazie al gol nel recupero di Enzo Fernández, rallentando la corsa dei Citizens verso la vetta occupata dall’Arsenal.

Manchester City-Chelsea: il report del match

Si legge su Footmercato:

In attesa dell’arrivo di Liam Rosenior dopo l’esonero di Enzo Maresca, il Chelsea era chiamato a una risposta sul campo del Manchester City. Reduce da una serie di tre partite senza vittorie, i Blues speravano di mettersi in luce contro i Citizens, anch’essi obbligati a vincere per restare a contatto con la capolista Arsenal.

Nel primo tempo, l’uomo più in forma, Reijnders, ha portato in vantaggio i padroni di casa (1-0, 42’). Incapace di chiudere la partita nella ripresa, il Manchester City ha iniziato a subire le offensive dei londinesi, che hanno trovato il meritato premio nel finale: Enzo Fernández ha infatti firmato il pareggio nei minuti di recupero (90’+4).

Un risultato molto negativo per il City, che resta così a sei punti dall’Arsenal. Il Chelsea, invece, evita il peggio e rimane quinto in classifica.

Che sia l’anno buono per l’Arsenal?

 

Correlate