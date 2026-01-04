Alla prima senza Maresca, il Chelsea pareggia 1-1 all’ultimo minuto sul campo del Manchester City
In attesa dell'arrivo di Rosenior, il reggente McFarlane porta a casa un punto preziosissimo. il pari arriva al 94esimo con Enzo Fernandez. Il City va a meno sei dall'Arsenal
Pareggio amaro per il Manchester City contro il Chelsea che alla prima partita senza Maresca ottengono un prestigioso pareggio sul campo dell’armata di Guardiola e Haaland. In attesa del nuovo allenatore Liam Rosenior, e con in panchina il reggente McFarlane, i Blues strappano un punto all’Etihad grazie al gol nel recupero di Enzo Fernández, rallentando la corsa dei Citizens verso la vetta occupata dall’Arsenal.
Manchester City-Chelsea: il report del match
Si legge su Footmercato:
In attesa dell’arrivo di Liam Rosenior dopo l’esonero di Enzo Maresca, il Chelsea era chiamato a una risposta sul campo del Manchester City. Reduce da una serie di tre partite senza vittorie, i Blues speravano di mettersi in luce contro i Citizens, anch’essi obbligati a vincere per restare a contatto con la capolista Arsenal.
Nel primo tempo, l’uomo più in forma, Reijnders, ha portato in vantaggio i padroni di casa (1-0, 42’). Incapace di chiudere la partita nella ripresa, il Manchester City ha iniziato a subire le offensive dei londinesi, che hanno trovato il meritato premio nel finale: Enzo Fernández ha infatti firmato il pareggio nei minuti di recupero (90’+4).
Un risultato molto negativo per il City, che resta così a sei punti dall’Arsenal. Il Chelsea, invece, evita il peggio e rimane quinto in classifica.
Che sia l’anno buono per l’Arsenal?