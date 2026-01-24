Sinner e Alcaraz stanno riscrivendo il servizio, l’altoatesino punta al 60% di prime in campo

Athletic: sta migliorando il ritmo e, inclinando il corpo all'indietro, allunga i muscoli delle gambe. Lo spagnolo piega il braccio e caricare la spalla, come farebbe un lanciatore di giavellotto.

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si sono divisi gli ultimi otto titoli del Grande Slam ed entrambi hanno deciso di apportare modifiche al servizio in vista della stagione 2026.

The Athletic ha analizzato l’evoluzione di entrambi al servizio:

Sinner ha spiegato che il suo ritmo al servizio era “troppo veloce all’inizio”. Ora solleva la punta del piede sinistro (quello anteriore), trasferisce il peso sul tallone sinistro e sposta il centro di massa all’indietro per avviare un movimento oscillatorio. Questo ha due benefici principali. Il primo è il miglioramento del timing, o del “ritmo”, come lo definisce lui. Il secondo beneficio è che, inclinando il corpo all’indietro, i muscoli delle gambe si allungano leggermente, accumulando energia potenziale elastica. È come tendere un elastico o comprimere una molla. Di conseguenza, produce più forza. Prima il lancio era davanti a lui e verso destra; ora lo ha portato più in linea con lo sguardo. Con la palla spostata a destra, per lui era difficile colpire il lato destro (quello esterno) della pallina. Portare la palla in linea gli consente di produrre servizi slice, piatti e kick. Ammette però di non aver ancora perfezionato completamente il nuovo lancio. Ha inoltre abbassato l’altezza del lancio, colpendo la palla più vicino all’apice, quando il suo movimento è più lento. Secondo un ex allenatore dell’italiano, questi cambiamenti rendono il servizio di Sinner più difficile da leggere per l’avversario, perché ora ha più opzioni e perché l’apice più basso riduce il tempo di valutazione.

All’inizio del servizio, Alcaraz aveva un braccio piuttosto teso. Ora il braccio è piegato. Questa piega gli consente di caricare la spalla, come farebbe un lanciatore di giavellotto. Inoltre, crea una leva più corta nelle fasi iniziali del movimento, avvicinando al corpo il peso del braccio e della racchetta: in questo modo serve meno forza per ottenere la stessa velocità della testa della racchetta. È lo stesso principio per cui un pattinatore artistico tiene le braccia vicine al corpo durante una rotazione: per ottenere la stessa velocità serve meno energia. Quando poi il gomito si estende prima dell’impatto, la testa della racchetta raggiunge la massima velocità nelle fasi finali del movimento. Alcaraz abbassa il polso, permettendo alla testa della racchetta di restare indietro rispetto alla mano. Questo crea un effetto “a frusta”. Il lanciatore veloce inglese Jofra Archer ha un “colpo di polso” simile, fondamentale per superare le 90 miglia orarie. Più anelli ci sono nella catena del movimento, maggiore è l’accelerazione, a patto che siano tutti sincronizzati.

«Il mio obiettivo è avere oltre il 60 per cento di prime in campo, ma a volte devi rischiare un po’ di più. Il tennis è un gioco di percentuali. Devi capire cosa giochi, qual è la percentuale più alta per vincere il punto, e poi andare in quella direzione nei momenti importanti», ha dichiarato Sinner.