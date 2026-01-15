Al Napoli manca un Raspadori, decisivo nei match bloccati
Nella stagione 2022-23, quella del terzo scudetto, ha sbloccato le partite contro Spezia e Juventus. Lo scorso anno segnò il gol dei tre punti col Venezia.
Napoli-Parma è terminata 0-0, forse sarebbe stata la partita di Giacomo Raspadori, di quelle che piacciono a lui quando il risultato è bloccato.
Raspadori è stato uno degli uomini decisivi al Napoli
Nei suoi tre anni in azzurro, è riuscito più volte a sbloccare i match complicati, soprattutto contro le piccole. E spesso da subentrato.
Napoli-Spezia, 10 settembre 2022. In quell’occasione, Raspadori era titolare, prima punta con Kvaratskhelia e Politano ai lati. All’89esimo fa esplodere il Maradona; 3 punti importanti nell’inizio della corsa verso lo scudetto conquistato dopo 33 anni.
Altro gol fondamentale di Jack in quella stagione: Juventus-Napoli 0-1. Era il 23 aprile 2023. Uno dei big match più importanti per il terzo scudetto. Raspadori entra all’86esimo al posto di Kvaratskhelia; segna allo Stadium con un tiro al volo al 93esimo su cross di Elmas, facendo passare il pallone sotto le gambe di Szczesny.
La scorsa stagione Napoli-Venezia, 29 dicembre 2024. Match bloccato sullo 0-0; Jack entra al 70esimo al posto di Anguissa e segna nove minuti dopo la rete che dà i 3 punti al Napoli, nella corsa per il quarto scudetto.
Ieri contro il Parma, la mancanza di Raspadori (o uno come lui) un po’ si è sentita.