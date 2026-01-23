A Conte piace molto Cambiaghi, ma il Bologna vuole almeno 15 milioni garantiti (Schira)

Su YouTube: «La cessione che era stata individuata per finanziare l’operazione Cambiaghi era quella di Olivera, ma il Nottingham sta virando su Tsimikas. Manna cercherà gli incastri giusti"

Il Napoli, dopo l’acquisto di Giovane, continua a guardarsi intorno per rinforzare l’attacco. Nicolò Schira fa il punto sul preferito di Antonio Conte: Cambiaghi.

Napoli, a Conte piace Cambiaghi: i dettagli

Spiega Schira:

“A Conte piace molto di più per gamba, per qualità, per intensità Nicolò Cambiaghi, un nome che vi ho svelato in anteprima esclusiva assoluta domenica. Vi confermo che Cambiaghi è un nome che piace tantissimo anche a Giovanni Manna, Manna che ha già incontrato gli agenti, Manna che ha già aperto i dialoghi da giorni col Bologna.

Il Bologna vuole 15 milioni almeno e vuole i soldi garantiti. Il Napoli questa operazione non la può fare tecnicamente, come sapete, perché ha il mercato a saldo zero, a meno di una cessione. La cessione che inizialmente era stata individuata per finanziare l’operazione Cambiaghi era quella di Olivera, il terzino uruguaiano che piace al Nottingham Forest.

Nottingham che ha offerto 15 milioni, il Napoli ne vuole 20-22, ma il Nottingham adesso sta virando su Tsimikas, che può prendere in prestito con diritto di riscatto, perché la Roma lo restituisce al Liverpool, che lo girerebbe al Forest.

Spinazzola è in odore di rinnovo di contratto sino al 2027 con opzione per il 2028. Quindi il Napoli deve anche capire, con Spinazzola che è giocatore forte ma che spesso ha problemi fisici, con Gutiérrez che sinora non è che abbia incantato, se valga davvero la pena o no dare via Olivera.

Al netto di ciò, Cambiaghi è il preferito. Su Cambiaghi il Napoli proverà a fare un tentativo, incastrando una formula molto particolare, come con Giovane.”