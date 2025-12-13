Zidane diventerà l’allenatore della Francia dopo il Mondiale 2026 (Romano)

Su Youtube: «Ad oggi non ci sono conversazioni con il Real Madrid. Vedremo, eventualmente, quale sarà la reazione se Xabi dovesse essere esonerato»

Fabrizio Romano, su Youtube, ha fatto il punto sulla situazione di Zidane al Real Madrid, chiarendo che, nonostante la sua presenza al Bernabéu per la partita con il Manchester City, non ci sono conversazioni concrete per sostituire Xabi.

Le parole di Romano su Zidane

«Zidane ha un ottimo rapporto con tutti al Real Madrid, con Florentino Pérez, e con tutti gli altri. Ma da quello che so, al momento non c’è nulla di concreto»

«Ad oggi, ragazzi, se la situazione cambierà vi farò sapere: il calcio è molto fluido. Ma ad oggi Zidane non ha ancora iniziato alcuna conversazione con il Real Madrid per sostituire Xabi. Zidane ha solo un accordo verbale con la federazione francese per il 2026, dopo il Mondiale, per diventare il successore del commissario tecnico. Posso confermarlo.»

«Quindi Zidane sarà pronto a diventare il nuovo allenatore della Francia dopo il Mondiale.»

«Ma, ancora una volta, essere al Bernabéu per Real Madrid – Manchester City non significa necessariamente che Zidane diventerà il nuovo allenatore del Real. Vedremo, eventualmente, quale sarà la reazione se Xabi dovesse essere esonerato. Ma ad oggi penso sia anche una questione di rispetto, dare a Xabi la possibilità di mostrare ancora una volta il suo lavoro con questa squadra.»

La crisi del Real Madrid. Se ne occupa Jorge Valdano sul Paìs.

Ancelotti è stato ammirato e adorato, ma la voce del popolo diceva che mancava il gioco, mancava il pressing, mancava il rigore… e chiedeva un cambiamento. Il più desiderato era Xabi Alonso, che prometteva una metodologia moderna ed energia giovanile. Ma in questo momento soffre di una vecchia legge dell’amore: ciò che ti fa innamorare di qualcuno è proprio ciò che poi ti allontana. La gente lo accusa esattamente di quello che gli chiedeva.