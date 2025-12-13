La voce della strada reclamava cambiamenti e ora non li vuole più. Il club ha gestito male il caso Vinicius, ha tolto autorità all'allenatore

Xabi Alonso al Real Madrid è accusato di fare quel che gli avevano chiesto: gioco, pressing, andare oltre Ancelotti

La crisi del Real Madrid. Se ne occupa Jorge Valdano sul Paìs.

Ancelotti è stato ammirato e adorato, ma la voce del popolo diceva che mancava il gioco, mancava il pressing, mancava il rigore… e chiedeva un cambiamento. Il più desiderato era Xabi Alonso, che prometteva una metodologia moderna ed energia giovanile. Ma in questo momento soffre di una vecchia legge dell’amore: ciò che ti fa innamorare di qualcuno è proprio ciò che poi ti allontana. La gente lo accusa esattamente di quello che gli chiedeva.

Il caso Vinicius mal gestito dal club, ha tolto autorità a Xabi Alonso

Non parlo degli odiatori digitali, ma del tifoso classico, della voce della strada. Punta tutto su Xabi. Quando perde, a giudicare dalle domande che gli fanno in conferenza stampa, manca solo che lo mettano in prigione; quando vince, è lo stesso detenuto che viene liberato per buona condotta. Andava tutto molto bene fino al giorno del Clásico che il Madrid vinse progetto. L’impalcatura sembrava solida, potente e rassicurante. Non sapevamo che le fondamenta cedessero.

Quella sfuriata sproporzionata di Vinícius e la mancanza di una risposta altrettanto proporzionata da parte del club hanno indebolito l’autorità dell’allenatore. Un pessimo affare. Da allora i risultati non sono arrivati e in ogni conferenza stampa Xabi sembra quello studente che il professore chiama alla cattedra ed è costretto ad andare avanti senza aver studiato. Contro il City, la squadra, devastata dagli infortuni, è stata salutata con fischi. Ma la prestazione è stata dignitosa. Per la tecnica? Per la tattica? No, per l’atteggiamento. Hanno corso fino allo sfinimento, che è il minimo. Forse, se cominciano da lì, potranno recuperare la fiducia nel gioco. E la fede della gente.