Il Napoli è di nuovo privo di energie e in difficoltà atletica, dopo la Juventus si è scaricato. Forse il centrocampo a due non fa per Elmas. Tanti errori tecnici

Zaniolo sembrava Cruyff, la situazione è preoccupante se pensiamo al terribile gennaio che aspetta il Napoli

Cesare – Caro Guido, brutta e meritatissima sconfitta del Napoli che perde il primo posto in classifica. La partita contro l’Udinese, squadra fisica ma comunque modesta, ha evidenziato tutta la mancanza di energie fisiche e mentali degli azzurri completamente scarichi. Nel primo tempo bene o male il Napoli ha retto, in una partita brutta ma abbastanza equilibrata, ma poi nel secondo tempo i friulani ci hanno schiantato. E il Napoli ha rimediato la quarta sconfitta in campionato e la settima in stagione, e tutte in trasferta, veramente troppo considerando che siamo a metà dicembre.

Guido – Comunque la squadra, dopo una fase mediocre e di grande affanno dal punto di vista atletico, sembrava essere risorta a partire dalla partita con l’Atalanta, inanellando un filotto di 4 vittorie tra campionato e Champions. E avevamo detto che se la preparazione insieme ad altri fattori, come la scarsa rotazione della rosa, potevano essere corresponsabili dei molti infortuni muscolari decimando la squadra, adesso invece sembrava dare i suoi frutti perché la squadra era brillante. E invece dopo la Juventus il Napoli si è scaricato ed è ritornato privo di energie e in difficoltà atletica.

Cesare – Ritornando alla partita poi si deve dire che oltre alla scarsa energia ci si sono messi anche una serie di errori tecnici che hanno fatto il resto. Basta vedere i passaggi sbagliati da Di Lorenzo, gli stop di Lang, per non parlare dei difensori. Parlando di errori basta vedere ad esempio quelli fatti sul gol dell’Udinese: errore di McTominay di testa, errore di Di Lorenzo e poi Rrahamani timido che non chiude sull’autore del gol. E poi l’incapacità di contrastare Zaniolo che sembrava Cruyff, immarcabile a tutto campo con Buongiorno che arrancava in una bruttissima prestazione.

Guido – E poi ti devo dire che contro la Juve aveva fatto una grande prestazione come centrocampista a due, ma dopo il Benfica e l’Udinese mi fa ampiamente ripensare sul suo impiego in questo ruolo. E rimane l’interrogativo di perché non Vergara che aveva ben impressionato nella partita contro il Cagliari. Non penso che avrebbe fatto peggio di Elmas. E per il centrocampo speriamo nel rientro di Lobotka che sappiamo quanto sia importante per il Napoli. E inoltre la squadra in fase di costruzione del gioco ed offensiva è venuta meno.

Cesare – Abbiamo avuto due occasioni entrambe negli ultimi dieci minuti quando il Napoli si è riversato in avanti nel disperato tentativo di pareggiare. In una delle due Hojlund si è un divorato un gol quasi sulla linea di porta, facendoci rimpiangere di avergli dato del rapace dell’area di rigore per i gol contro la Juve. Ma, diciamoci la verità, il Napoli non ha mai dato, al di là di tutto, l’impressione di avere il piglio dei campioni d’Italia e dei primi in classifica che cercavano di imporre il gioco e di voler vincere la partita.

Guido – Comunque adesso si vola in Arabia a giocare la Supercoppa e non so con quali energie. La situazione devo dire si fa preoccupante anche in considerazione delle numerose partite ravvicinate da dover giocare e un mese di gennaio terribile. E inoltre il Napoli oltre Lobotka a breve non recupererà nessuno tra gli infortunati e questo è ancora più proccupante. Mah speriamo nell’allenatore che nei momenti di difficoltà ha sempre dato il meglio di sé.

LE SENTENZE

Milinkovic-Savic – Cesare: insufficiente ; Guido: scarso

Beukema – Cesare : mediocre; Guido: scarso

Rrahmani – Cesare: modesto; Guido: scarso

Buongiorno – Cesare: disastroso (flop); Guido: pessimo

Di Lorenzo – Cesare: insufficiente; Guido: scarso

Elmas – Cesare: scarso; Guido: scarso

McTominay – Cesare: modesto ; Guido: insolito

Spinazzola – Cesare: mediocre; Guido: così così

Neres – Cesare: modesto ; Guido: inguardabile ( flop)

Hojlund – Cesare: modesto; Guido: nullo

Lang – Cesare: mediocre; Guido: scarso

Politano – Cesare: mediocre; Guido: scarso

Lobotka – Cesare: bentornato; Guido: non male

Lucca – Cesare: s.v; Guido:s.v.

Guitierrez – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Olivera – Cesare: s.v.; Guido: s.v.

Conte – Cesare: male; Guido: incomprensibile