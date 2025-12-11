Yannick Bright l’italiano che ha vinto l’Mls con Messi: giocava in D con l’Arconatese, poi ha vinto una borsa di studio

Lo storico titolo dell’Inter Miami non porta soltanto la firma di Lionel Messi: dietro il primo successo nella Mls c’è anche un talento italiano, Yannick Bright, protagonista di una crescita sorprendente e di una stagione da incorniciare. È la storia di sportal.it

Yannick Bright compagno di squadra di Lionel Messi

«Non è un grande momento soltanto per gli Jannik ma anche gli Yannick non scherzano in quanto a risultati ottenuti nel mondo dello Sport. E come Sinner il protagonista di questa splendida favola è italiano». E infatti il nome nuovo del calcio a stelle e strisce è quello di Yannick Bright, centrocampista classe 2001, cresciuto nei campi del milanese e oggi campione d’America con la squadra dell’anno.

Partito dall’Arconatese in Serie D, Bright ha spiccato il volo grazie a una borsa di studio che lo ha portato negli Stati Uniti. «In America, Bright ha frequentato la University of New Hampshire e ha giocato per i Whitecats, la squadra del college, con cui ha ottenuto buoni risultati che gli hanno permesso di entrare nell’Mls Super Draft nel 2024, diventando il primo calciatore italiano a parteciparvi». Da lì il passo verso l’Inter Miami è stato immediato: selezionato come quindicesima scelta, si è ritagliato spazio e fiducia in un gruppo di stelle.

L’intervista di Yannick Bright a Men’s Health su Messi

Oggi il suo curriculum in Florida parla chiaro: «Con la maglia dell’Inter Miami, il centrocampista nato a Milano ha collezionato 72 presenze totali tra tutte le competizioni, realizzando un gol e fornendo tre assist. Nell’ultima stagione ha contribuito al primo storico trionfo dell’Inter Miami in Mls con un gol e un assist in 32 presenze».

A rendere la sua storia ancora più speciale è la quotidianità condivisa con Lionel Messi. Bright lo racconta così nell’intervista a Men’s Health: «Non è uno di molte parole, però trasmette tanto. Ha una fame di successo incredibile… È un esempio per tutti noi e un’enorme fonte di ispirazione. Per quanto possibile, cerco di imitarlo».



E poi la voce del padre: «Papà mi dice sempre: “Devi essere migliore, anche di Messi”. Sembra impossibile, ma ci provo».