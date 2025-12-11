Yannick Bright l’italiano che ha vinto l’Mls con Messi: giocava in D con l’Arconatese, poi ha vinto una borsa di studio
Centrocampista, i buoni risultati ottenuti con la squadra della University of New Hampshire gli hanno permesso di entrare nell’Mls Super Draft 2024
Lo storico titolo dell’Inter Miami non porta soltanto la firma di Lionel Messi: dietro il primo successo nella Mls c’è anche un talento italiano, Yannick Bright, protagonista di una crescita sorprendente e di una stagione da incorniciare. È la storia di sportal.it
Yannick Bright compagno di squadra di Lionel Messi
«Non è un grande momento soltanto per gli Jannik ma anche gli Yannick non scherzano in quanto a risultati ottenuti nel mondo dello Sport. E come Sinner il protagonista di questa splendida favola è italiano». E infatti il nome nuovo del calcio a stelle e strisce è quello di Yannick Bright, centrocampista classe 2001, cresciuto nei campi del milanese e oggi campione d’America con la squadra dell’anno.
Partito dall’Arconatese in Serie D, Bright ha spiccato il volo grazie a una borsa di studio che lo ha portato negli Stati Uniti. «In America, Bright ha frequentato la University of New Hampshire e ha giocato per i Whitecats, la squadra del college, con cui ha ottenuto buoni risultati che gli hanno permesso di entrare nell’Mls Super Draft nel 2024, diventando il primo calciatore italiano a parteciparvi». Da lì il passo verso l’Inter Miami è stato immediato: selezionato come quindicesima scelta, si è ritagliato spazio e fiducia in un gruppo di stelle.
L’intervista di Yannick Bright a Men’s Health su Messi
Oggi il suo curriculum in Florida parla chiaro: «Con la maglia dell’Inter Miami, il centrocampista nato a Milano ha collezionato 72 presenze totali tra tutte le competizioni, realizzando un gol e fornendo tre assist. Nell’ultima stagione ha contribuito al primo storico trionfo dell’Inter Miami in Mls con un gol e un assist in 32 presenze».
A rendere la sua storia ancora più speciale è la quotidianità condivisa con Lionel Messi. Bright lo racconta così nell’intervista a Men’s Health: «Non è uno di molte parole, però trasmette tanto. Ha una fame di successo incredibile… È un esempio per tutti noi e un’enorme fonte di ispirazione. Per quanto possibile, cerco di imitarlo».
E poi la voce del padre: «Papà mi dice sempre: “Devi essere migliore, anche di Messi”. Sembra impossibile, ma ci provo».