Vergara ha la lista d’attesa: Como, Verona, Genoa e Parma aspettano solo un cenno del Napoli

Schira su X scrive che può andare in prestito per sei mesi. Il Napolista vi svela le possibili destinazioni, tutte squadre con allenatori giovani

Mg Dimaro 22/07/2025 - amichevole / Napoli-Arezzo / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Antonio Vergara

Antonio Vergara, alla ricerca di più spazio in campo, potrebbe lasciare il Napoli già a gennaio. Ne parla Schira.

Vergara, sarà addio a gennaio? I dettagli

Scrive Schira su X:

“Antonio Vergara vuole giocare di più ed è pronto a lasciare il Napoli nella finestra di trasferimento di gennaio. Tre club di #SerieA hanno già mostrato interesse per il centrocampista per un prestito di sei mesi.”

Inoltre, secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione del Napolista, le squadre interessate al giovane talento partenopeo sarebbero Como, Verona, Genoa, Parma. Curioso, ma altamente esplicativo, il fatto che gli allenatori di 3 su 4 di queste compagini (Fabregas, De Rossi e Zanetti) siano ex centrocampisti.
Scrive il Telegraph:

Mancavano meno di 15 minuti alla fine della partita del Manchester United contro il Wolverhampton quando Kobbie Mainoo è stato chiamato dalla panchina, che ha scaldato per tutta la stagione. Mentre il centrocampista inglese si toglieva i pantaloni della tuta, Ruben Amorim si è avvicinato per dargli qualche indicazione, ma tra i due ci sarebbe stato solo un fugace incrocio di sguardi. Anche da 50 metri di distanza si percepiva il disagio”. 

E rivela:

E conclude con la notizia:

“Antonio Conte resta interessato ad aggiungere Mainoo a un Napoli che già annovera Rasmus Højlund (in prestito dallo United), Scott McTominay e Romelu Lukaku, e il giocatore continua a guardare con favore a un trasferimento in Italia, club che aveva già scelto ad agosto. Ma il numero di squadre interessate, comprese molte di Premier League, supera abbondantemente la doppia cifra”.

