Vergara ha la lista d’attesa: Como, Verona, Genoa e Parma aspettano solo un cenno del Napoli
Schira su X scrive che può andare in prestito per sei mesi. Il Napolista vi svela le possibili destinazioni, tutte squadre con allenatori giovani
Mancavano meno di 15 minuti alla fine della partita del Manchester United contro il Wolverhampton quando Kobbie Mainoo è stato chiamato dalla panchina, che ha scaldato per tutta la stagione. Mentre il centrocampista inglese si toglieva i pantaloni della tuta, Ruben Amorim si è avvicinato per dargli qualche indicazione, ma tra i due ci sarebbe stato solo un fugace incrocio di sguardi. Anche da 50 metri di distanza si percepiva il disagio”.
E rivela:
“Antonio Conte resta interessato ad aggiungere Mainoo a un Napoli che già annovera Rasmus Højlund (in prestito dallo United), Scott McTominay e Romelu Lukaku, e il giocatore continua a guardare con favore a un trasferimento in Italia, club che aveva già scelto ad agosto. Ma il numero di squadre interessate, comprese molte di Premier League, supera abbondantemente la doppia cifra”.