Vergara ha la lista d’attesa: Como, Verona, Genoa e Parma aspettano solo un cenno del Napoli

Inoltre, secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione del Napolista, le squadre interessate al giovane talento partenopeo sarebbero Como, Verona, Genoa, Parma. Curioso, ma altamente esplicativo, il fatto che gli allenatori di 3 su 4 di queste compagini (Fabregas, De Rossi e Zanetti) siano ex centrocampisti.

“Antonio Vergara vuole giocare di più ed è pronto a lasciare il Napoli nella finestra di trasferimento di gennaio. Tre club di #SerieA hanno già mostrato interesse per il centrocampista per un prestito di sei mesi.”

Scrive il Telegraph:

Mancavano meno di 15 minuti alla fine della partita del Manchester United contro il Wolverhampton quando Kobbie Mainoo è stato chiamato dalla panchina, che ha scaldato per tutta la stagione. Mentre il centrocampista inglese si toglieva i pantaloni della tuta, Ruben Amorim si è avvicinato per dargli qualche indicazione, ma tra i due ci sarebbe stato solo un fugace incrocio di sguardi. Anche da 50 metri di distanza si percepiva il disagio”.

E rivela: