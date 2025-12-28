Un saluto ai tifosi da Bar Sport che criticavano Conte. Poi, per fortuna, c’è il calcio vero

Si chiude il 2025 del Napoli di Antonio Conte con scudetto e Supercoppa. Per il 2026 gli azzurri sono al vertice in classifica in piena lotta scudetto

Il Napoli batte la Cremonese in una gara senza storia. Hojlund cecchino infallibile in due di tante occasioni contro i grigiorossi che hanno provato a resistere con una difesa e contropiede fallita dopo meno di 15 minuti. Conte trova un Napoli solido come in Supercoppa, dominante a centrocampo e in attacco con tante variabili a partire dal danese che sale a quota 6 gol.

Nel primo tempo il Napoli prende possesso del campo e la Cremonese di raccoglie in difesa. Il primo tiro è dei grigiorossi ma è centrale con Vanja che blocca. Poi al 13° arriva la rete di Hojlund dopo un rimpallo in area: danese in gioco e mette facilmente in porta. La partita si fa più aspra sul piano fisico ma gli azzurri hanno le possibilità maggiori sempre con Hojlund che prima si fa anticipare da Audero e poi si allunga troppo il pallone prima di presentarsi solo davanti la porta. La Cremonese non riesce a produrre occasioni, Scott tira fuori in area piccola e poi gli azzurri trovano il bis nel finale con il danese che sfrutta ancora una volta un rimpallo: non sbaglia davanti al portiere.

Nel secondo tempo la Cremonese prova ad alzare la pressione sul Napoli che però ha le occasioni. Ancora Hojlund vince sullo scatto Baschirotto ma tira fuori. Entrano Gutierrez e Lang per giocare in velocità sulla fascia sinistra e da lì partono i contropiedi più interessanti dove manca l’ultimo passaggio o il tiro. La ripresa vede i lombardi che non riescono a imbastire azioni pericolose o tiri verso Vanja mentre gli azzurri come contro il Bologna in Supercoppa non capitalizza le ripartenze con ultimi passaggi o tiri precisi. Anche McTominay ci prova ma Audero respinge in angolo mentre Hojlund non trova la porta da distanza ravvicinata.

Si chiude il 2025 del Napoli di Antonio Conte con scudetto e Supercoppa. Per il 2026 gli azzurri sono al vertice in classifica in piena lotta scudetto con le milanesi e la risorta Juventus di Spalletti. È in gioco per qualificarsi in Champions, almeno agli spareggi, nella partita decisiva di Copenaghen. È ai quarti della Coppa Italia. Una stagione tutta da giocare aspettando Anguissa e Lukaku che diventano due nuovi acquisti a gennaio mentre De Bruyne tornerà per il finale di stagione a marzo. Eppure c’è chi fino a 10 giorni attaccava (e attacca) Antonio Conte. È il calcio dove al bar sport possono parlare tutti ed è giusto così. Poi arriva il campo e lì il coach british-pugliese non sbaglia.