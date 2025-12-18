Tra Alcaraz e Ferrero la rottura è avvenuta sul nuovo contratto, con clausole inaccettabili e un bel po’ di soldi in meno

Marca scrive che la significativa riduzione dello stipendio non è stato il principale problema ma alcune clausole sì. Ferrero aveva 48 ore per accettare o rifiutare

Tra Alcaraz e Ferrero la rottura è avvenuta suo nuovo contratto, con clausole inaccettabili per il coach (Marca)

Quando si parla di tennis, Toni Nadal va ascoltato sempre. Quando si parla di tennisti spagnoli, poi, è praticamente Cassazione. Non a caso ieri lo zio coach di Nadal ha detto che la separazione tra Alcaraz e Ferrero non è avvenuta per motivi tennistici. «Il tennis non c’entra». E infatti, come spiega Marca, c’entrano i soldi.

Scrive il quotidiano sportivo madrileno:

La negoziazione di un nuovo accordo di collaborazione tra Juan Carlos Ferrero e Carlos Alcaraz è la causa principale della rottura tra il miglior allenatore del mondo e il numero uno del tennis maschile. Juan Carlos ha ricevuto il nuovo contratto sabato mattina, con la condizione di accettarlo o rifiutarlo entro 48 ore.

Nel documento erano presenti diverse clausole che l’allenatore valenciano riteneva inaccettabili .

L’aspetto finanziario dell’accordo, che includeva una significativa riduzione dello stipendio, non ha rappresentato un problema rilevante. Altri aspetti, non direttamente legati al tennis, lo sono stati. Nella stagione appena conclusa, Carlos Alcaraz ha guadagnato 18,8 milioni di dollari, portando il totale della sua carriera a 57,5 ​​milioni di dollari.

Lunedì mattina si è concluso il termine per accettare o rifiutare il contratto. Mercoledì è stata annunciata la fine della relazione tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero, che durava dal 2018.