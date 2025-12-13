Torino-Cremonese, rigore abbastanza netto non concesso agli uomini di Nicola (VIDEO)

Finale ad alta tensione tra Torino e Cremonese che arrivano a giocare fino al 98esimo ed è proprio allora che c’è un tocco di mano una rea di Simeone che ha fatto molto discutere. Zerbin batte una punizione in area che viene palesemente intercettata con la mano dal Cholito Simeone. Marinelli non fischia e non viene nemmeno chiamato al Var per rivedere l’azione.

Negli studi di Dazn fanno rivedere più volte il tocco di mano di Simeone, mentre l’arbitro chiude la gara e assegna la vittoria al Torino. Non c’è stata nemmeno On Field Review.

Torino-Cremonese: il rigore non dato

Il rigore non dato alla Cremonese per mano di Simeone al 98’ Il peggior errore arbitrale dopo il var?#TorinoCremonese pic.twitter.com/ut82FvaP3E — gurbiel🇵🇸 (@gurbieI) December 13, 2025

I commenti di sdegno su x si sprecano. Eccone alcuni:

Anche oggi assistiamo a una decisione arbitrale assurda: minuto 98, Simeone ferma la palla con un braccio larghissimo, ma l’arbitro non interviene. Ormai ci siamo abituati.

Se nel 2025 con il VAR non assegni un rigore del genere, SEI UN LADRO. #TorinoCremonese

Qualcuno mi spiega perché #Simeone sembra giocare a pallavolo in area nel recupero di #TorinoCremonese e tutti in sala #VAR fanno finta di niente? Questo calcio è diventato una comica.

Le parole di Nicola

Come ha giudicato l’episodio con Simeone?

«L’ho visto, e come sempre esprimo la mia opinione e poi accetto le decisioni. Secondo il regolamento, per me andava sanzionato perché ha aumentato l’ingombro. Ritenevo che fosse rigore, ma non è stato così e lo accettiamo».