Supercoppa, De Laurentiis sulle scale come un tifoso e non in tribuna autorità
Mediaset scova il presidente del Napoli seduto sule scale per assistere alla sfida contro il Milan invece che in tribuna
La semifinale di Supercoppa tra il Napoli e il Milan è fermo sull’1-0 per la formazione di Conte, quando le telecamere di Mediaset hanno pescato nel pubblico il presidente Aurelio De Laurentiis.
De Laurentiis tifoso
Immagine particolare del presidente del Napoli che, invece di essere seduto in tribuna, era letteralmente appollaiato su un gradino per assistere alla sfida. È chiaro che anche il patron azzurro sente la pressione della partita di questa sera che vale la finale di Sueprcoppa che si disputerà lunedì sera sempre a Riad.