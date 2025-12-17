Supercoppa, allarme meteo a Riad: scuole chiuse. Anche in Arabia Saudita non si trovano i taxi (Repubblica)

Il governo ha dichiarato l'allerta meteo generale: rischio grandinate, temporali e fulmini. Il traffico sarà un disagio per i club italiani. Napoli-Milan potrebbe giocarsi sotto la pioggia.

A Riad, in Arabia Saudita, dove si giocherà da domani la Supercoppa italiana, è maltempo da alcuni giorni e la partita tra Napoli e Milan rischia di giocarsi sotto una forte pioggia.

La situazione meteorologica a Riad, dove si gioca la Supercoppa italiana

Repubblica scrive:

A Riad ha piovuto e nei prossimi giorni potrebbe piovere ancora. Un evento rarissimo, che ha spinto il governo a dichiarare l’allerta generale: le scuole sono chiuse e si “sconsiglia vivamente” di sostare nei sottopassaggi, dal momento che il sistema di drenaggio delle strade è approssimativo. Quello che è anomalo è il traffico impazzito, con lunghe code e difficoltà nel trovare taxi, con conseguente aumento del prezzo delle corse. Potrebbe essere questo – il traffico – l’unico vero disagio per i quattro club italiani impegnati nella Supercoppa.

Secondo Arab Weather, “l’Arabia Saudita resterà sotto l’influenza di condizioni atmosferiche instabili, aggravate dall’afflusso di aria molto fredda di origine siberiana, almeno fino a giovedì 18 gennaio”. Nelle province montuose del nord del Paese sono previste nevicate, mentre nella regione di Riyad il rischio per la giornata di giovedì è di “temporali, fulmini e possibili grandinate”. In pratica, Napoli e Milan potrebbero trovarsi a disputare la loro semifinale sotto l’acqua. Il fronte freddo dovrebbe inoltre abbattere le temperature massime fino ai 12 gradi.

Scrive La Stampa:

Per la Lega Serie A il trasloco in Medio Oriente vale 23 milioni a torneo, meno di quanto incassano gli spagnoli: 42 milioni. Nell’accordo con la Federcalcio di Madrid, però, rientravano le commissioni altissime alla società Kosmos di Piqué, oggetto di un’inchiesta della magistratura spagnola. La vera differenza è la presenza di Barcellona e Real Madrid che incassano 10 milioni a testa a prescindere dal risultato. L’impatto dei due colossi della Liga ha un riflesso anche sugli stadi. Le italiane giocano nel più piccolo Al-Awwal Park di Riad: 24.700 posti. Le spagnole al King Abdullah International di Gedda: 62.241 spettatori. Nonostante la capienza, ci sono ancora biglietti disponibili per Bologna-Inter. Tribune esaurite per Napoli-Milan grazie al seguito dei rossoneri all’estero (Allegri ha convocato il figlio di Ibrahimovic, Maximilian). Molti tifosi locali aspettano di capire chi sarà in finale lunedì prima di comprare il tagliando.