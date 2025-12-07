Yamal è diventato un giocatore totale, un 10 del Barcellona, Flick lo sta trasformando (Marca)

Contro il Betis ha giocato da centrocampista offensivo, da trequartista. L'esperimento è riuscito e non solo per il 5-3 finale

Il Barcellona si gode un Lamine Yamal sempre più totale. Non soltanto Flick si gode il gioiello più brillante della rosa, uno dei giocatori più forti e promettenti del panorama mondiale, ma anche un giovane capace di modellarsi sulle esigenze della squadra. Una crescita tecnica, mentale e tattica che sta impressionando lo staff e lo spogliatoio. L’analisi di Marca dopo la vittoria del Barcellona per 5-3 sul Betis Siviglia.

Flick ha ripensato il Barcellona, anche Lamine Yamal

Il Barcellona è entusiasta di Lamine Yamal. Non solo perché uno dei migliori giocatori al mondo in questo momento, e uno dei più promettenti, fa parte della loro squadra, ma anche per la sua disponibilità a sacrificarsi in campo per il bene della squadra. Negli ultimi mesi, Flick ha trasformato la rosa come un artigiano che cerca la forma migliore da ogni singolo pezzo. Esperimenti riusciti, come Eric García adattato in più ruoli o Ferran Torres falso nove, hanno consolidato l’idea di un Barça più elastico e imprevedibile. Ma il test più sorprendente è arrivato contro il Betis.

Alcuni esempi includono: il posizionamento di Eric García come perno, terzino destro o persino terzino sinistro; Gerard Martín che gioca come difensore centrale sinistro; Ferran Torres come falso nove… ma l’ultimo e uno degli esperimenti più sorprendenti è stato quello provato contro il Betis: schierare Lamine Yamal come centrocampista offensivo, un ruolo che non avevano nemmeno provato in allenamento.

Yamal è diventato il numero 10 del Barcellona

Una scelta nata dal dialogo diretto fra tecnico e giocatore, e che racconta molto sul carattere del ragazzo di Rocafonda. “Ho parlato con lui e gli abbiamo chiesto se voleva giocare come numero 10, e ha detto di sì, e sono molto contento. Non ci avevamo mai provato prima. Ci dà più opzioni per decidere chi schierare, e questo è positivo. Tutto quello che ho visto da lui mi è piaciuto. Ha un buon collegamento. È tornato indietro, ha lavorato duramente in difesa. Sta crescendo e migliorando. È un giocatore fantastico”, ha detto Hansi Flick, felice della disponibilità del nativo di Rocafonda.

L’evoluzione di Lamine con Flick: dal genio offensivo al giocatore totale

Solo poche settimane fa Flick aveva espresso dubbi sull’impegno difensivo di alcuni suoi attaccanti, incluso Lamine. Oggi la prospettiva è cambiata radicalmente. Solo poche settimane fa, l’allenatore si lamentava del fatto che alcuni centrocampisti e attaccanti non si impegnassero abbastanza per contenere gli avversari, pressare e forzare gli errori. Tra questi, anche il piccolo nazionale spagnolo diciottenne. Ma nelle ultime partite, Lamine si è fatto avanti, deliziando l’allenatore, lo spogliatoio e la società. Ha accettato di essere meno appariscente in attacco e di sacrificarsi per la squadra. Si è impegnato a lavorare sodo, rinunciando a parte del suo talento offensivo per ostacolare il possesso palla e il movimento avversario. Ha messo da parte il suo dribbling brillante, le sue corse elettrizzanti e i suoi tiri in porta letali per contribuire agli aspetti meno glamour e meno noti del gioco.

Contro la squadra di Simeone, ad esempio, è stato il giocatore con il maggior numero di recuperi di possesso palla (9). Flick ha elogiato la sua generosità venerdì scorso: “Sta facendo le cose molto bene. Pressando contro l’Atlético, con intensità… Aiuta molto la squadra. È migliorato molto in difesa, e anche in attacco.”

La sfida contro il Betis e la prova da numero 10

Con vari giocatori indisponibili, Flick ha scelto di osare: Lamine schierato tra le linee, libero di unire qualità e sacrificio.

La crescita di Lamine è stata ciò che ha spinto Flick a chiedergli, prima della partita di sabato contro il Betis, se fosse disposto a giocare come centrocampista offensivo. L’allenatore voleva far riposare Raphinha e Lewandowski, Olmo era infortunato, Fermín si stava riprendendo da un infortunio… l’opzione più ovvia era schierare Roony dietro la punta, una posizione insolita per lo svedese, che, come Lamine, gioca sulla fascia destra. Ma l’allenatore ha deciso di mettere alla prova la sua giovane stella, e Lamine non ha esitato. Ha accettato la sfida pur conoscendo i rischi, perché voleva aiutare la squadra in una partita fondamentale per mantenere il Barça in cima alla classifica.

E la scommessa ha pagato. Il giovane talento del Barça non solo ha segnato un gol, su rigore, ma ha anche completato 44 passaggi sbagliandone solo tre, ha bloccato due tiri, ha toccato la palla 85 volte e ha recuperato il possesso palla tre volte… Il Barça si frega le mani dalla gioia per la sua giovane stella.