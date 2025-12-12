Simonelli: «Milan-Como a Perth si può ancora giocare, non abbiamo pensato a un piano B»

«In Supercoppa giochiamo in Arabia ma usiamo i nostri arbitri, per questo abbiamo chiesto un parere alla Fifa e incontrerò Infantino. Serie A in chiaro? Aspettiamo il prossimo bando».

Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, in conferenza stampa, ha toccato diversi temi, tra cui il match tra Milan e Como a Perth e la possibilità di avere il maggior campionato italiano in chiaro.

Le parole di Simonelli

«Milan-Como in Australia? Ho letto cose non corrette in questi giorni, la situazione non è tramontata ed è ancora in itinere. Dopo i pareri favorevoli i Figc, Uefa e Federcalcio australiana, abbiamo avuto parere favorevole anche della Afc (Confederazione asiatica) ma con delle condizioni non praticabili. Ne prendiamo atto. In Supercoppa giochiamo in Arabia ma usiamo i nostri arbitri. Per questo abbiamo scritto alla Fifa, chiedendo di avere un parere finale. Nei prossimi giorni vedrò Infantino, se la Fifa ci dirà che questa partita non si ha da fare ne prenderemo atto. Il percorso è ancora in itinere, la deadline potrebbe essere il 18 dopo l’incontro con Infantino a Doha. Noi non abbiamo pensato a un piano B, ma è chiaro che se il 18 dicembre dovessimo capire che non si potrà fare toccherà alla Lega stabilire la data in cui giocare».

Sulla proposta del Milan di fissare un tetto al prezzo massimo dei biglietti per i tifosi ospiti, Simonelli ha commentato:

«Anche Inter e Juve erano favorevoli. Si è deciso di creare una commissione per fare delle proposte all’assemblea. Non mi sembra ci sia ancora una grande condivisione, ci sono posizioni diverse».

Sulla possibilità di avere la Serie A in chiaro:

«Tanti italiani gradirebbero di avere una partita in chiaro, ma questo lo vedremo quando ci sarà il prossimo bando. Chiaramente sarà una questione di offerte adeguate, mi sembra che nell’ultimo bando c’era già questa possibilità. Così come c’era potrà essere eventualmente riproposta e poi chiaramente dobbiamo mettere sul piatto della bilancia anche le offerte che arrivano dall’esclusiva pay tv rispetto a una esclusiva limitata perché c’è anche una partita che viene fatta in chiaro. Però sicuramente chi non può essere d’accordo nel fatto di far vedere il nostro calcio a più persone possibili».