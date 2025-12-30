Simeone: «Onorato di aver indossato la maglia del Napoli per più di cento partite»

Giovanni Simeone ha pubblicato sui social un post (con un video) dove ha descritto il suo 2025, parlando anche del Napoli, che ha lasciato la scorsa estate per trasferirsi al Torino.

Il post di Simeone

Su Instagram ha scritto:

Quante emozioni ho vissuto quest’anno! Vincere lo scudetto con il Napoli, avere l’onore di indossare quella maglia per più di 100 partite: qualcosa di davvero magico. Dopo i festeggiamenti, insieme alla mia famiglia, abbiamo deciso di cambiare per cercare nuove avventure. Qui a Torino stiamo lavorando ogni giorno per riportare questo club dove merita. Giorno dopo giorno. Partita dopo partita. Lotteremo insieme.

Scrive Tuttosport:

Il Torino si gode Simeone. E se lo gode anche il popolo granata, a cui è bastato poco tempo per imparare a conoscerlo e apprezzarlo non solo come calciatore, ma anche come uomo fuori dal campo.

Il Cholito si è avvicinato al mondo granata con grande umiltà, facendolo a 360 gradi: ha cercato di comprenderne la storia, i valori e di vivere il più possibile anche la sua nuova città. Le visite a Superga, spesso in compagnia dei familiari, lo dimostrano chiaramente.

Proprio la famiglia ha avuto un ruolo centrale in questi mesi: l’intero clan Simeone è sempre stato vicino al centravanti. Dal padre Diego, che quando ha potuto è venuto a vederlo dal vivo allo stadio Grande Torino, ai fratelli, alle sorelle, fino alla moglie, l’attrice Giulia Coppini. Anche per questo suo modo di integrarsi così profondamente nell’ambiente granata, Simeone è entrato rapidamente nel cuore dei tifosi.