Simeone continua a segnare: quarto gol col Torino, a Napoli un po’ di nostalgia c’è

Segna anche contro il Pisa e si fa sentire insieme ad Adams. Roma, Lazio e Napoli le altre vittime

Diciamocelo: Simeone non è più con noi, ma resterà sempre uno dei nostri. Vedere un suo gol nelle pagelle ci strappa sempre un sorriso, e con il Torino direi che è partito alla grande. Quattro gol finora, tutti pesantissimi (noi ne sappiamo qualcosa). Ciò forse ci insegna che svendere per cambiare in fretta lo spogliatoio è incauto.

Simeone ancora in gol

Ripercorriamoli uno per uno, insieme.

Roma-Torino 0-1 (14 settembre 2025): il primo gol stagionale, e anche il primo con la maglia del Torino, arriva alla terza giornata e vale una vittoria preziosa. L’azione nasce da una ripartenza: il Cholito anticipa Mancini con un gran movimento, allarga per Ngonge — altro ex Napoli — e riceve il passaggio di ritorno. Poi rientra e calcia di destro a giro: traiettoria perfetta e palla che si insacca a fil di palo.

Lazio-Torino 3-3 (4 ottobre 2025): apre lui la partita contro la squadra di Maurizio Sarri. Azione insistita del Torino, con la percussione di Ngonge che mette in difficoltà la difesa biancoceleste. La palla finisce a Valsi, che dalla sinistra crossa sul secondo palo: lì controlla Pedersen e rimette al centro. Provedel esce a vuoto, e il pallone arriva sui piedi di Simeone, che insacca da vero opportunista.

Torino-Napoli 1-0 (18 ottobre 2025): questo ce lo ricordiamo bene, così come ricordiamo il suo dispiacere. Dopo un rimpallo su Gilmour, la palla arriva al Cholito che, tutto solo in area, la addomestica, aggira con calma Milinković-Savić e deposita in rete con il suo mancino. Non riesce nemmeno ad esultare.

Torino-Pisa 2-2 (2 novembre 2025): partita ancora in corso, ma si apre con il gol di Simeone al 42’. Cross dalla destra di Ismajli, il Cholito anticipa Canestrelli e, in torsione, trova l’angolo alla destra di Šemper.