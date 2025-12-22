Mainoo più lontano dal Napoli, l’infortunio di Bruno Fernandes cambia i piani del Manchester United

Si allontana Mainoo dal Napoli, l’infortunio di Bruno Fernandes cambia i piani del Manchester United

Il Times dedica un articolo a Kobbie Mainoo e alle sue remote speranze di lasciare il Manchester United a gennaio (in testa ai pensieri del calciatore c’era e c’è il Napoli).

Scrive il Times:

L’infortunio di Bruno Fernandes ha quasi ucciso le speranze di Kobbie Mainoo di lasciare il Manchester United in prestito e ricostruire la sua carriera. Mainoo era desidero di trasferirsi dopo l’ostinazione del tecnico Amorim a non schierarlo praticamente mai. (…) Il prodotto del vivaio dello United (lui ha 20 anni) non ha giocato da titolare nemmeno una partita di Premier in stagione, ha totalizzato appena 221 minuti in campionato. Era un obiettivo per diversi club tra cui il Napoli ma in estate ha scelto di rimanere con lo United per cercare di conquistare Amorim.

Il Times scrive che i suoi desideri si sono infranti di fronte alla realtà ma adesso l’infortunio subito da Fernandes nella sconfitta contro l’Aston Villa sembra aver posto alle residue speranze del giovane centrocampista di lasciare Old Trafford.

Il quotidiano aggiunge che lo United non ha ancora annunciato per quanto tempo Bruno Fernandes resterà fuori, anche se si è parlato di “settimane”.

Scrive ancora il Times:

Amorim ha sempre detto di vedere Mainoo come un’alternativaa Fernandes, e non adatto a svolgere il ruolo più difensivo di centrocampo, alla Casemiro.

Anche Mainoo ha subito un piccolo infortunio. Ha saltato la partita con l’Aston Villa a seguito di un problema al polpaccio che dovrebbe tenerlo fuori al massimo pe dieci giorni, apparentemente escludendolo dalla partita di Santo Stefano in casa contro il Newcastle United.

Dal 2020, ricorda il Times, Bruno Fernandes aveva saltato appena tre partite di Premier.

Un altro problema che intaccerà le speranze di Mainoo di allontanarsi è la rosa resa più ristretta dalla Coppa d’Africa con le assenze di Noussair Mazraoui, Bryan Mbeumo e Amad Diallo.

Amorim ha anche insistito sul fatto che lo United aspetterà il mercato estivo per affrontare questioni a lungo termine come la mancanza di centrocampisti centrali (ed è un’altra brutta notizia per Mainoo).