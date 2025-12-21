Kobbie Mainoo non convocato per Aston Villa-Manchester United

In vista di Aston Villa-Manchester United (fischio d’inizio alle 17:30), i Reds hanno diramato la lista ufficiale dei convocati. Out Mainoo per un non meglio precisato infortunio.

Aston Villa-Manchester United: out Mainoo

Si legge sul sito dello United:

I Reds cercano di impedire ai padroni di casa di ottenere la decima vittoria consecutiva in tutte le competizioni, ma devono fare a meno di Noussair Mazraoui, Amad e Bryan Mbeumo, tutti impegnati in Coppa d’Africa. Inoltre, Casemiro sta scontando una squalifica di una giornata, mentre i possenti difensori centrali Matthijs de Ligt e Harry Maguire sono ancora assenti a causa di infortunio.

Purtroppo non c’è nemmeno Kobbie Mainoo: il centrocampista ha rimediato un lieve problema fisico in allenamento sabato e non è disponibile per la partita.

Di seguito un estratto significativo a riguardo:

«È un ragazzo timido, ma non è una sua responsabilità. È responsabile delle sue azioni e la sua azione è stata quella di giocare bene nell’ultima partita, quindi mi concentro solo su quello. Mi è capitato allo Sporting che mio fratello scrivesse qualcosa su internet e io ne dovessi rispondere: la mia spiegazione è sempre stata “lui ha la sua vita, ha la sua opinione, non ha nulla a che fare con me”, e farò lo stesso con Kobbie Mainoo.

Kobbie deve lottare per il suo posto: non credo sia una brutta cosa essere in panchina al Manchester United a 20 anni. Ricordo che Cristiano Ronaldo era in panchina, Wayne Rooney era in panchina a volte, Juan Sebastián Verón non giocava. Ricordo tutta la storia del Manchester United e non c’è nessuno a cui non sia capitato, quindi continuiamo a cercare di evitare le sciocchezze e il rumore. Che ci crediate o no, voglio solo aiutare la squadra a vincere e aiutare Kobbie a diventare un giocatore migliore. Non voglio dimostrare niente a nessuno: cerco solo di vincere le partite e di dimostrare ai giocatori che, se fai le cose per bene, giochi a prescindere dal nome.»