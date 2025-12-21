Serviva una follia di Okoye (portiere dell’Udinese) per vedere la prima vittoria in campionato della Fiorentina
I viola ne approfittano e si sfogano: 5-1 all'Udinese. Fatidica per i friulani l'espulsione di Okoye intorno all'ottavo minuto di gioco. Doppietta di Kean
La Fiorentina ottiene la prima vittoria in campionato travolgendo 5 a 1 l’Udinese reduce dalla vittoria contro il Napoli. Partita pesantemente condizionata dall’espulsione del portiere friulano avvenuta intorno all’ottavo minuto del primo tempo. Viola comunque ultima a 9 punti.
Fiorentina-Udinese: l’analisi del match
La partita si mette subito in discesa per la Fiorentina, che già dall’8º minuto si ritrova in superiorità numerica grazie all’uscita avventata di Okoye, che travolge Kean lanciato verso la porta, lasciando così i suoi compagni in dieci.
Al 19’, ci prova Albert Gudmundsson con un gran tiro dal limite dell’area che centra in pieno il palo. La palla rimbalza verso Parisi che viene travolto poco dopo al limite dell’area, causando una punizione. La battuta viene toccata da Fagioli per Mandragora, che riesce a infilare Sava, segnando il gol che sblocca la partita e regala il vantaggio alla Fiorentina.
Subito dopo il gol, il match viene momentaneamente sospeso per qualche minuto a causa della contestazione intensa dei tifosi viola, che hanno manifestato tutta la loro rabbia. All’interno del campo vengono lanciati fumogeni, petardi e altri oggetti, creando una situazione di forte tensione. Il direttore di gara è costretto a intervenire e decide di interrompere momentaneamente il gioco.
Al 43’, arriva il raddoppio della Fiorentina: Gudmundsson riceve palla al limite dell’area, si muove con eleganza e lascia partire un sinistro perfetto che si insacca sotto l’incrocio, regalando ai viola un vantaggio netto prima dell’intervallo. Sul finale del primo tempo, a chiudere il tabellino ci pensa Ndour, che di testa batte Sava e porta la Fiorentina sul 3-0.
Nel secondo tempo lo spartito non cambia: Kean trova il poker al minuto 56 con tap-in facile facile dopo il palo colpito da Parisi. C’è spazio anche per un gol pazzesco di Solet che dalla sinistra scarica un destro a giro che si insacca alle spalle di De Gea. Poco male: 2 minuti dopo il gol della bandiera del difensore friulano, Kean parte in contropiede e trafigge Sava per il gol del 5 a 1.