Serviva una follia di Okoye (portiere dell’Udinese) per vedere la prima vittoria in campionato della Fiorentina

La Juventus è un disastro finanziario. L’olandese Exor di Elkann invece sta benissimo e sta mollando tutto ciò che è italiano

di Salvatore Napolitano - La Juve ha avuto bisogno di un miliardo in cinque anni e - nonostante la grancassa - ha ridotto le perdite solo grazie al Mondiale per club e a plusvalenze difficilmente ripetibili (ne servirebbero altre per 78 milioni)