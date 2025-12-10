Seedorf è un eccellente commentatore tv: non mette pressione agli intervistati, che si sentono a loro agio

The Athletic elogia Clarence Seedorf nel ruolo di commentatore tv; l’ex calciatore olandese del Milan sembra essere tra i più spiccati commentatori sportivi per le partite di Champions.

L’elogio a Seedorf come commentatore sportivo tv

Athletic scrive:

Ci sono poche cose su cui la maggior parte delle persone è d’accordo nel calcio. Una di queste è che Clarence Seedorf è stato un giocatore brillante, ma nella maggior parte delle squadre per cui ha giocato, non era il più importante, o il più appariscente. Tutti amavano il Seedorf giocatore. E ora, sembra che tutti lo amino da commentatore esperto tv. L’olandese è stato utilizzato in Champions League da Amazon Prime nel Regno Unito, per una partita a settimana. Il suo ruolo principale è quello di esperto, e offre il tipo di analisi ponderata che ci si potrebbe aspettare da qualcuno con non solo la sua esperienza, ma il suo ovvio intelletto. Fa brevi e chiare osservazioni, che lo rendono un commentatore avvincente.

All’intervallo della vittoria del Liverpool sull’Inter, ad esempio, ha spiegato come Virgil van Dijk avrebbe dovuto difendere meglio su un’occasione capitata a Lautaro Martinez. Questo è quello che ti aspetti da un ex giocatore di alto profilo diventato opinionista. Quello che non ti aspetti necessariamente è che si riveli anche un intervistatore altamente qualificato. Arne Slot è venuto al banco di Amazon per la sua intervista post-partita, dove Seedorf era al fianco presentatore Gabby Logan e compagni esperti Daniel Sturridge e Luis Garcia. Seedorf ha chiesto se Slot “ha intenzione” di riportare Salah in rosa, ma Slot ha suggerito che dovrebbe essere Salah a fare la prima mossa. E’ stato affascinante vedere come Seedorf sia riuscito a far parlare un po’ di più il tecnico rispetto alle domande dei suoi colleghi. La sua abilità è che usa la sua personalità come un modo per aiutare gli intervistati a non sentirsi sotto pressione nelle risposte; è immediato ed efficace dal punto di vista giornalistico.