Inter-Liverpool: i dirigenti nerazzurri hanno avuto un confronto con l’arbitro Zwayer per discutere del rigore dato ai Reds

Ne parla la Gazzetta: "È stato un confronto pacatissimo con cui i nerazzurri hanno chiesto conto della decisione e, di fronte alle contestazioni, il tedesco sarebbe sembrato quasi costernato"

Oltre al risultato di Inter-Liverpool, a dominare la notte di San Siro è la controversia arbitrale: il rigore segnato da Dominik Szoboszlai all’88º minuto ha acceso tensioni e polemiche, lasciando l’Inter furiosa. La decisione di Felix Zwayer, che ha fischiato un fallo di Alessandro Bastoni su Florian Wirtz, è già al centro di dibattito: i dirigenti nerazzurri hanno voluto confrontarsi direttamente con l’arbitro tedesco. Ne ha parlato Guendalina Galdi sulla Gazzetta.

Dirigenti Inter a colloquio con Zwayer: i dettagli

Si legge sulla Gazzetta:

“È oltre mezzanotte e mezza quando la dirigenza interista al gran completo esce da San Siro con lo sguardo torvo: è servito parecchio tempo per digerire la delusione, anzi la rabbia, per il rigore di Dominik Szoboszlai che ha deciso questa Inter-Liverpool.”

“Prima di andare via, lo stato maggiore nerazzurro, a partire dal presidente Beppe Marotta, ha comunque voluto discutere direttamente dell’accaduto con Felix Zwayer, l’arbitro tedesco che ha fischiato il pasticcio: è stato un confronto pacatissimo con cui i nerazzurri hanno chiesto conto della decisione e, di fronte alle contestazioni, il tedesco sarebbe sembrato quasi costernato. Del resto, l’episodio rischia di compromettere il cammino in questa competizione di un arbitro di categoria Elite e, per questo, legittimo candidato alla prossima finale di Champions League.”

“Nonostante la solita sportività, il caso di giornata è un po’ andato di traverso anche allo stesso Cristian Chivu, che alla fine ha dichiarato: «L’episodio del rigore è il secondo che capita nelle ultime due partite di Champions e non portiamo a casa niente… lo commento poco le decisioni arbitrali, parlo di educazione. Secondo me l’arbitro ha interpretato bene la gara, ma certe dinamiche vanno capite meglio. E noi dobbiamo combattere anche contro le ingiustizie e gli episodi».