Dietro la doppietta di Hojlund con la Juve ci sono i consigli di Lukaku (Repubblica)

I due sono fatti l’uno per l’altro e si intendono a meraviglia. Entrambi introversi fuori dal campo e focosi col pallone tra i piedi

Conte ha perso Lukaku ma ha trovato Hojlund, costretto a bruciare le tappe a Napoli dopo l’infortunio di BigRom. Marco Azzi su Repubblica scrive appunto che adesso finalmente potranno ritrovarsi e magari giocare anche insieme.

“i consigli del maestro hanno aiutato l’allievo a calarsi meglio nei meccanismi dei campioni d’Italia, come si è visto con la Juve. Big Rom, pupillo di Conte, sa meglio di chiunque cosa si aspetta il tecnico leccese dal danese”

Lukaku e Hojlund

“L’agonismo ce l’ha nel sangue da quando nelle piscine di Copenaghen staccava a stile libero i suoi coetanei, da promessa del nuoto. Il suo destino era però il pallone e dopo gli alti e bassi (con Atalanta e United) l’incontro con Conte può cambiargli la carriera. I due sono fatti l’uno per l’altro e si intendono a meraviglia. Proprio come il tecnico leccese e Lukaku, di cui il nuovo centravanti del Napoli sembra la versione aggiornata. Entrambi introversi fuori dal campo e focosi col pallone tra i piedi. Hojlund vuole concedere un’intervista in italiano solo quando si sentirà padrone della lingua: intanto studia. A Lisbona toccherà ancora all’allievo guidare gli azzurri, in attesa del ritorno del maestro. Big Rom intanto dà una mano dietro le quinte per far crescere il suo erede: 6 reti tra campionato e Champions. La prossima sfida è vederli in coppia: il futuro passa dal presente”.