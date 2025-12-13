Se davvero Italiano verrà a Napoli, avrà avuto ragione l’intelligenza artificiale

Nel Napoli del futuro, Chat Gpt aveva predetto che il tecnico del Bologna avrebbe sostituito Conte. Schira sul Giornale stamani ha segnalato che De Laurentiis parlerà con Italiano.

La stima che nutre il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per Vincenzo Italiano è nota. Il tecnico del Bologna è stato recentemente accostato da Il Giornale (a firma di Nicolò Schira) agli azzurri come successore di Antonio Conte.

Ebbene, l’intelligenza artificiale ci aveva visto giusto.

Lo scorso marzo, il Napolista chiese a Chat Gpt come sarebbe potuto essere il Napoli del futuro. E l’IA specificò che l’allenatore sarebbe stato proprio Italiano, con Xabi Alonso come alternativa internazionale.

Sarà davvero così? Intanto, l’allenatore dei rossoblù è stimato da diverse big italiane, che proveranno ad accaparrarselo nella prossima stagione.

Secondo l’IA, Italiano sarà il futuro allenatore del Napoli (marzo 2025)

Il modulo utilizzato dal Napoli potrebbe essere un 3-5-2, o tornare al 4-3-3.

Ma veniamo ai calciatori in rosa.

In porta, gli azzurri si affiderebbero a Michele Di Gregorio (ora alla Juventus), che porterebbe esperienza e affidabilità essendo nel giro anche della Nazionale italiana.

La difesa a 3 verrebbe composta da: Giorgio Scalvini dell’Atalanta, un giovane ma con già esperienza internazionale; l’argentino Nehuen Perez (ex Udinese); e la chicca, ovvero Riccardo Calafiori, di ritorno in Italia dall’Arsenal, difensore tecnico e forte in impostazione.

Sugli esterni rimane Mathias Olivera, ormai diventato un leader del Napoli; sull’altra fascia, a prendere il posto di Giovanni Di Lorenzo, ci sarebbe Michael Kayode (attualmente al Brentford).

Passiamo al centrocampo. Gli scozzesi Billy Gilmour e Scott McTominay sono anche loro ormai leader della squadra, con l’ex Brighton che prenderebbe a tutti gli effetti il posto di Lobotka. A loro si aggiungerebbe Samuele Ricci, una mezzala di qualità che può sostituire Anguissa.

In attacco la scelta ricadrebbe sul fantasista argentino ex Inter Valentin Carboni, considerato tra i calciatori dell’albiceleste più promettenti, anche se attualmente è fermo per un infortunio al crociato. E Gianluca Vigliotti, classe 2005, cresciuto nel Napoli e che potrebbe diventare il bomber della squadra.