Quando Conte andrà via De Laurentiis cercherà Italiano, ammesso che non ci abbia pensato un’altra big prima

Nicolò Schira sulle pagine de Il Giornale scrive di Vincenzo Italiano “un allenatore che da quasi un decennio non sbaglia una stagione e riesce a fare ogni volta sempre meglio”.

La stranezza, secondo Schira, è che nessuna big abbia mai cercato Italiano e si sia invece rivolta ad allenatori con un curriculum inferiore come Thiago Motta e Chivu.

La carriera di Italiano

Dopo una buona carriera da regista con le maglie di Verona, Genoa, Chievo e Padova, Wincenzo sceglie di allenare e nell’annata 2017-18 guida l’Arzignano al trionfo nei Play off di Serie D. Il primo capolavoro di una lunga serie di successi: l’anno successivo, infatti, sale nei professionisti, portando subito il Trapani al secondo posto e a vincere i playoff di categoria, ottenendo così la promozione in B.Il campionato seguente si trasferisce allo Spezia, condotto a trionfare ai play off contro il Frosinone realizzando lo storico record di essere il primo allenatore nella storia del calcio italiano a centrare 3 promozioni consecutive ai play off dalla D alla A.

Dopo i successi con la Fiorentina arriva al Bologna

“Le sconfitte all’ultimo atto gli valgono da parte dei (pochi) detrattori l’etichetta di perdente di successo, cancellata nel giro di pochi mesi col trionfo in Coppa Italia al timone del Bologna. I rossoblù, infatti, non vincevano un trofeo da ben 51 anni”.

Secondo Schira a breve potrebbe essere lui il nuovo allenatore del Napoli

“La sensazione è che – quando Conte andrà via da Napoli – De Laurentiis (ci aveva già pensato nel 2021) busserà alla sua porta. Ammesso che nel frattempo non ci abbia già pensato qualcun altro…”