Il Napoli tra 5 anni (stagione 2029-30) secondo l’intelligenza artificiale: Italiano o Xabi Alonso in panchina

In porta lo juventino Di Gregorio; in difesa il ritorno di Calafiori in Italia. McTominay e Gilmour leader del centrocampo. Attacco affidato al giovane bomber Vigliotti.

Come sarà il Napoli tra cinque anni, nella stagione 2029-30? Abbiamo chiesto all’intelligenza artificiale (Chat Gpt) quale allenatore e calciatori potrebbero far parte della rosa degli azzurri.

Come sarà il Napoli nella stagione 2029-30?

Tra i tecnici, l’Ia ha segnalato Vincenzo Italiano, per puntare a un gioco basato sul pressing e l’aggressività, o Xabi Alonso, se si vogliono invece rimodernare le tattiche.

Il modulo utilizzato dal Napoli potrebbe essere un 3-5-2, o tornare al 4-3-3.

Ma veniamo ai calciatori in rosa.

In porta, gli azzurri si affiderebbero a Michele Di Gregorio (ora alla Juventus), che porterebbe esperienza e affidabilità essendo nel giro anche della Nazionale italiana.

La difesa a 3 verrebbe composta da: Giorgio Scalvini dell’Atalanta, un giovane ma con già esperienza internazionale; l’argentino Nehuen Perez (ex Udinese); e la chicca, ovvero Riccardo Calafiori, di ritorno in Italia dall’Arsenal, difensore tecnico e forte in impostazione.

Sugli esterni rimane Mathias Olivera, ormai diventato un leader del Napoli; sull’altra fascia, a prendere il posto di Giovanni Di Lorenzo, ci sarebbe Michael Kayode (attualmente in prestito al Brentford, ma di proprietà della Fiorentina).

Passiamo al centrocampo. Gli scozzesi Billy Gilmour e Scott McTominay sono anche loro ormai leader della squadra, con l’ex Brighton che prenderebbe a tutti gli effetti il posto di Lobotka. A loro si aggiungerebbe Samuele Ricci (ora al Torino), una mezzala di qualità che può sostituire Anguissa.

In attacco la scelta ricadrebbe sul fantasista argentino ex Inter Valentin Carboni, considerato tra i calciatori dell’albiceleste più promettenti, anche se attualmente è fermo per un infortunio al crociato. E Gianluca Vigliotti, classe 2005, cresciuto nel Napoli e che potrebbe diventare il bomber della squadra.

Se il modulo dovesse proporre l’attacco a tre, l’intelligenza artificiale opta per l’olandese Xavi Simons, calciatore ideale per il 4-3-3.

