Attacca il Bruges in un'intervista a Dh Sport. E la Federcalcio belga interviene: «È una questione interna. Riteniamo opportuno concentrarsi sul proprio ruolo e sulle proprie ambizioni»

Scoppia il caso Garcia in Belgio. critica il Bruges per l’esonero dell’allenatore e la Federazione Belga lo bacchetta

Rudi Garcia difende un collega in un’intervista, Nicky Hayen tecnico esonerato dal Bruges, e la Federazione belga lo invita a pensare solo alla Nazionale e a non entrare in vicende altrui.

Nel corso di un’intervista concessa a Dh Sport, il commissario tecnico del Belgio Rudi Garcia ha espresso pubblicamente la propria incomprensione per l’esonero di Nicky Hayen.

Garcia fa discutere in Belgio: i dettagli

Si legge su Dh Sport:

«È incomprensibile da parte del Bruges averlo esonerato. Nicky stava facendo un lavoro eccellente. Ha fatto grandi cose in Champions League la scorsa stagione e in questa stagione nel match contro il Barcellona. La formula del vostro campionato permette di perdere punti durante la fase tradizionale, visto che il totale viene diviso per due prima dell’inizio dei playoff. Non capisco quindi la fretta del Bruges».

Per quanto riguarda la sua selezione dei 26 che saranno chiamati per il Mndiale, ha lasciato la porta aperta a giocatori che non sono ancora stati convocati, come Nathan De Cat.

«Nathan è un giocatore interessante, già molto maturo. L’età non ha alcun ruolo, come dimostra il fatto che abbia già selezionato Mokio. Detto questo, i giocatori che ho selezionato finora hanno un vantaggio: ho visto come funzionano in gruppo, conosco la loro personalità. Abbiamo anche il raduno di marzo per fare qualche prova».

La risposta della Federazione belga

Il commento di Garcia sul Bruges non è piaciuto alla Federazione belga (Rbfa) che ha risposto tramite il proprio portavoce David Steegen:

«Si ricorda che una decisione del genere rientra esclusivamente nella competenza delle parti interessate e che si trattava di una questione interna al club, come in altre situazioni analoghe. La Federazione ritiene che sia opportuno concentrarsi sul proprio ruolo e sulle proprie ambizioni».

«Infine, la Rbfa sottolinea che i rapporti e la collaborazione con l’insieme dei club, a tutti i livelli, si svolgono in maniera eccellente», ha aggiunto Steegen.