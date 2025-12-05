Scholes attacca Amorim e lo United per Mainoo: «Lo stanno rovinando, odio vedere i giocatori del vivaio andarsene»

Ne parla il Daily Mail. «Ma per lui ora è meglio così». Il leggendario centrocampista dei Reds avrebbe definito "una stronz***" che Mainoo non riesca a trovare più minutaggio"

Paul Scholes ha criticato duramente Ruben Amorim per il trattamento riservato a Kobbie Mainoo al Manchester United. Il leggendario centrocampista dello United ha definito ingiusto che il ventenne giochi così poco in una squadra che fatica a controllare le partite, suggerendo che Mainoo dovrebbe cercare un altro club per poter crescere. Intanto, ricordiamo che il Napoli resta tra le squadre interessate al giocatore in vista del mercato di gennaio. Ne parla il Daily Mail.

Scholes duro su Amorim per il caso Mainoo: i dettagli

Ecco cosa scrive il Daily Mail:

“Paul Scholes ha criticato il trattamento riservato da Ruben Amorim a Kobbie Mainoo definendo una stronz*** il fatto che il centrocampista inglese non riesca a giocare una partita nonostante lo United sia incapace di controllare una match”

La leggenda dello United, 51 anni, ha lanciato la furiosa replica dopo che Amorim ha dichiarato di considerare Mainoo ‘un titolare’ nonostante lo abbia fatto giocare fin dal primo minuto solo una volta in tutta la stagione.

“Lo vedo come titolare come gli altri giocatori”, ha detto venerdì scorso il tecnico dello United. “Devo solo fare una scelta e alla fine, non è stato Kobbie. “In futuro, non lo so. Ripeto, penso sempre la stessa cosa con Casemiro. [Lui] non stava giocando e poi gioca. Voglio solo vincere le partite. Non mi interessa chi gioca.”

Ma dopo che Amorim ha lasciato di nuovo il Mainoo in panchina giovedì sera, cercando di mantenere il vantaggio per 1-0 contro il West Ham, Scholes ha sfogato la sua rabbia su Instagram per la gestione del ventenne.

Lo sfogo dell’ex centrocampista

“Lo stanno rovinando, non gioca in una squadra che non sa controllare una partita. Odio vedere i giocatori cresciuti in casa andarsene, ma probabilmente è meglio per lui ora, basta così.”

Quando gli è stato chiesto dei cambiamenti orientati alla difesa del risultato dopo la partita, Amorim ha detto di essere preoccupato che la sua squadra potesse perdere le seconde palle. Poi, ironicamente, ha chiesto al giornalista chi avrebbe potuto inserire per un gioco più aggressivo e, quando gli è stato fatto il nome di Mainoo, il tecnico dello United ha risposto ridendo.

Il centrocampista ventenne, che ha avuto una svolta due stagioni fa, ha disputato solo 171 minuti in Premier League in questa stagione. La sua unica partenza da titolare fu nella sorprendente sconfitta dello United in Coppa contro il Grimsby Town ad agosto. Le richieste di Scholes affinché Mainoo trovi un nuovo club sembrano essere condivise da una parte significativa dei tifosi dello United, che desidera che i loro talenti possano esprimersi al meglio”