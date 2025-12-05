Mainoo è aperto a un trasferimento al Napoli, bisognerà capire cosa deciderà di fare lo United (Fabrizio Romano)

Il Napoli continua a seguire Kobbie Mainoo. Il centrocampista del Manchester United, fermo in panchina anche durante l’ultimo turno di Premier League, potrebbe rappresentare un’opportunità per il mercato invernale. Ne ha parlato Fabrizio Romano su Youtube.

Mainoo nel mirino del Napoli: il punto di Romano

«Le ultime 24 ore sono state importanti per Mainoo. Il Manchester United ha disputato una partita di Premier League e nonostante si trattasse di un turno infrasettimanale, quindi come una sorta di “settimana europea”, Mainoo non è sceso in campo: è rimasto in panchina e non ha giocato neanche un minuto.»

«Il Manchester United ha pareggiato in casa contro il West Ham, un risultato considerato negativo, soprattutto considerando l’inizio di stagione non brillante degli Hammers.»

«Durante la conferenza stampa, a Ruben Amorim è stato chiesto se si sarebbe potuto fare qualche cambio più offensivo. Alla proposta del giornalista inglese di inserire Kobbie Mainoo, Amorim ha sorriso, confermando indirettamente che la situazione del giocatore è un tema da affrontare nei prossimi giorni.»

L’apertura del calciatore

«Il Napoli segue da tempo Kobbie Mainoo: è un nome presente nella lista del direttore sportivo Giovanni Manna sin dalla scorsa estate. Non è l’unico profilo monitorato dal club, ce ne sono almeno 3, ma Mainoo rimane certamente tra i candidati, grazie alle sue caratteristiche fisiche e tecniche. Dal punto di vista del giocatore, c’è apertura a un trasferimento al Napoli. Ora sarà importante capire cosa deciderà il Manchester United durante il mercato invernale. Vedere Mainoo non giocare neanche in un turno infrasettimanale, con soli 171 minuti giocati finora in Premier League, evidenzia come il giocatore possa avere tutte le ragioni per chiedere di cambiare squadra.»

«La scorsa estate era stato già proposto un prestito, ma il Manchester United aveva detto no. Arrivando a gennaio, Mainoo rischia di perdere il Mondiale se continuerà a giocare così poco. Questo scenario rende il centrocampista un’opportunità interessante per il Napoli, anche se ogni possibile operazione dipenderà dalla decisione finale dello United.»

Il club partenopeo, comunque, rimane molto interessato a Kobbie Mainoo e continuerà a monitorare la situazione con attenzione.