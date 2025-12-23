Schira: «Lucca? L’obbligo di riscatto del Napoli scatta dal 3 febbraio, ad oggi nessuno lo vorrebbe a titolo definitivo»

A Radio Tutto Napoli è intervenuto il giornalista Nicolò Schira, che ha parlato della situazione legata a Lorenzo Lucca e il suo futuro in maglia azzurra.

Le parole di Schira su Lucca

«Lucca è del Napoli, è stato comprato, anche se burocraticamente l’obbligo di riscatto scatta solo dal 3 febbraio quando sarà chiuso il mercato invernale. Il riscatto è blindato. Ma se il Napoli vuole darlo a gennaio, o si fa una triangolazione, o il Napoli decide di riscattarlo prima del 3 febbraio. I rapporti tra i club comunque sono buoni. Oggi non credo ci sia qualcuno che voglia Lucca a titolo definitivo. Il Napoli nel caso lo presterebbe e quindi bisognerebbe solo trovare club che pagherebbero il prestito oneroso. Futuro? Già gioca poco e se torna Lukaku, vedrebbe il campo ancora meno. Parlando con le parti in causa, alla fine se dovesse esserci una soluzione interessante per il prestito, si cercherebbe una quadra per darlo via a gennaio».

Il West Ham è interessato

Di seguito quanto dichiarato a riguardo sul canale Youtube di Fabrizio Romano:

«Sia Dovbyk che Lucca sono due giocatori che a gennaio possono cambiare squadra. Entrambi hanno proposte più dall’estero che dall’Italia. Il Napoli vuole darlo più all’estero che a squadre di A. Per il prestito oneroso andrà prima riscattato il giocatore dall’Udinese. Comunque non escludiamo nulla sul loro futuro. Entrambi, infatti, ripeto, saranno due nomi da tenere in considerazione per il mercato di gennaio. In Premier ad esempio c’è il West Ham alla ricerca di attaccanti, vedremo».